Fuerte rechazo de Juntos por el Cambio al DNU que otorga poderes a Cafiero

Los legisladores de Juntos por el Cambio realizaron una conferencia de prensa antes del inicio de las sesiones mixtas

Antes del inicio de la las sesiones mixtas, legisladores de Juntos por el Cambio realizaron una conferencia de prensa en rechazo al DNU 457/2020, que otorga al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, poderes para disponer de todo el presupuesto nacional y reasignar partidas hasta fin de año sin pasar por el Congreso. También se refirieron a la polémica en torno a la aplicación CuidAR.

Desde la oposición consideraron que el decreto restringe la democracia, la división de poderes y concentra el poder de nuevo en el Ejecutivo. Además, consideraron que se trata de una medida que se implementó en el pasado, durante el gobierno de Cristina Kirchner y que las consecuencias fueron "falta de control y corrupción".

"Lamentamos enormemente y estamos sorprendidos por el DNU", dijo Mario Negri (UCR), jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio. En representación de todas las fuerzas que conforman la alianza opositora. Lo acompañaron en la conferencia los diputados Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), además de otros legisladores.

Negri se refirió a lo que sucedió en el pasado y vinculó la medida actual al gobierno kirchnerista. "A nuestro criterio se regresó sin ningún tipo de necesidad a lo que sucedió entre 2006 y 2016, a un un enorme rechazo democrático de las facultades del Congreso", comparó. "En aquella oportunidad el gobierno de Cristina Kirchner modificó la ley de Administración Financiera y le dio al jefe de Gabinete el poder de distribuir las partidas discrecionalmente por el 100% del monto del presupuesto. Es decir, la madre de las leyes de ingresos, recursos y gastos dejó de estar en manos del Congreso para que solo una persona y en el poder Ejecutivo dispusiera de eso. Las consecuencias las vimos en los años. Terminó en falta de control y corrupción", explicó.

El legislador contó que durante el gobierno de Cambiemos se limitaron esas facultades de modificación a un 5%. "Sorpresivamente nos encontramos con un DNU que borra ilegalmente e inconstitucionalmente esas facultades legales y que vuelve a darle al jefe de Gabinete el poder para que disponga el 100% de los fondos del Congreso".

Sobre las sesiones del Congreso, Negri indicó que iban a acompañar los decretos de necesidad y urgencia, porque a criterio de la oposición, estaban justificados por la pandemia. "No entendemos cuál es la razón de esta enorme tentación de volver a un pasado, que fue absolutamente negativo, que restringe la democracia, la división de poderes y que concentra el poder de nuevo en el Ejecutivo", sentenció.

Negri solicitó que se deroguen los artículos del DNU. "Vamos a votar en rechazo, pero quisiéramos que el Gobierno recapacite y de marcha atrás". También se refirió a los dichos de Cafiero en los que justificó la normativa por la "necesidad de un Estado inteligente y rápido ante la pandemia". Al respecto, el diputado dijo: "Nos parece absurda esa suposición. Un Estado inteligente no supone anular las instituciones, menos los controles, el Congreso y los servicios de la Justicia".

Por otro lado, Negri reclamó que Cafiero se presentara en el Congreso para realizar los habituales informes y de esa forma cumplir con el mandato constitucional. "Desde que asumieron no asistió a ninguna de las Cámaras. Lo estamos esperando", concluyó.Por su parte, Cristian Ritondo se refirió a la aplicación Cuid.AR y sostuvo que se trata de un avance contra el sistema democrático que no está justificado por la pandemia. "Nosotros entendemos que utilizar el tapabocas es para que no nos contagiemos, pero no para callarnos", lanzó. Luego contó que la aplicación tiene características y elementos que cuando él era ministro de Seguridad, para acceder a ese tipo de información, debía solicitar permiso a un fiscal. "Tiene datos personales que no sabemos quién las va controlar, quién la va a tener, para qué se va a utilizar y qué se hará con los datos cuando termine la pandemia".

El diputado solicitó que desde el Gobierno se responda las preguntas realizadas por la oposición y pidió que se tenga un control de auditores externos al gobierno sobre la aplicación. "Desde le bloque de Juntos por le Cambio vamos a a estar alertas porque la pandemia no es menos democracia y menos instituciones. Si el apretadamente no lo permite, vamos a hacer conferencias de prensa", indicó.