12 de agosto de 2020 • 11:34

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cuestionó en las últimas horas el viaje a Europa del expresidente Mauricio Macri, su aliado de Juntos por el Cambio.

"No me cae bien", dijo Morales ayer en conversación con Animales Sueltos, consultado sobre el viaje de Macri a Francia y Suiza en plena pandemia del coronavirus.

Además, el gobernador contó que si bien es amigo del exmandatario, hace meses que no hablan por teléfono. Y lo contrapuso con sus diálogos frecuentes con Alberto Fernández: "Resulta que el Presidente me llama día por medio. En cada situación que se cruza le pido terapistas".

Sobre la cuestión de los profesionales de la Salud, Morales publicó anoche en su cuenta de Twitter que logró coordinar con el Gobierno para que 24 terapistas de hagan presentes en la provincia, que está en crisis sanitaria.

Esta mañana, Morales volvió a apuntar contra Macri: "Cada uno toma las decisiones que toma, pero me parece que el país está atravesando una situación muy difícil y hay que estar".

En una entrevista con radio Metro 95.1, el gobernador radical también se distanció de los integrantes de la oposición nacional que convocan a la marcha del próximo lunes 17 de agosto. "En Jujuy no da ni para manifestaciones, la situación está compleja", dijo.

Y agregó: "Me parece que no es el momento para manifestaciones porque damos un discurso todos de la distancia social, de no reuniones sociales y me parece que hay que enfocarse en ayudar".

Mauricio Macri viajó a Europa junto a su mujer, Juliana Awada, y la hija de ambos, Antonia, el pasado 31 de julio. El destino final es Suiza, donde el exmandatario tiene agendadas reuniones por su rol de titular de la Fundación FIFA, pero antes debieron hacer dos semanas de cuarentena en Francia. Primero estuvieron en París y luego se trasladaron a la Costa Azul.

El viaje despertó fuertes críticas del kirchnerismo pero también reavivó tensiones dentro de la coalición opositora, especialmente en el ala radical.