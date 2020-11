Los intendentes dicen que recibieron el respaldo de Alberto Fernández para poner fin a las reelecciones indefinidas: ahora analizan acudir a la Justicia, pero no descartan una modificación de la ley aprobada en 2016 Fuente: LA NACION

Javier Fuego Simondet Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de noviembre de 2020 • 10:31

En los últimos días, Alberto Fernández encabezó actos en Lomas de Zamora y en Avellaneda en los que, según coincidieron intendentes presentes, el Presidente se pronunció a favor de que los jefes comunales sean reelegidos por varios períodos si así lo decide el electorado, postura que choca con la ley que, en 2016, eliminó las reelecciones indefinidas y fijó un máximo de dos períodos consecutivos para los intendentes bonaerenses.

Ese respaldo no derivó, por el momento, en la definición de una estrategia de los jefes comunales para eludir el tope, aunque es un tema del que hablan y que podría reaparecer cuando los tiempos electorales se precipiten, admiten mandatarios oficialistas y opositores a los que la norma no permitiría un nuevo período.

"Fue un comentario después del almuerzo en Avellaneda. Resaltó el trabajo de los intendentes y señaló que tendrían que reelegir por cuatro o cinco mandatos. También se había dicho eso en Lomas", afirmó a LA NACIÓN un intendente peronista, que evaluó que para modificar la ley se podría apelar a "una declaración de certeza, un planteo de inconstitucionalidad o a modificarla".

Una fuente cercana al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, señaló que el Presidente "dijo que si un intendente es bueno, la gente lo vota dos, tres o cinco veces", pero que "nunca habló de la ley" aprobada en agosto de 2016 durante el gobierno de María Eugenia Vidal, con impulso de Juntos por el Cambio y del massismo.

Alberto Fernández reeditó la foto que se tomó poco después de asumir junto a intendentes peronistas del conurbano bonaerense, en Lomas de Zamora Crédito: Twitter

En declaraciones a Radio Provincia, Mario Secco, intendente de Ensenada desde 2003, opinó que la ley "fue un error tremendo". Y aclaró: "Creo que termino este período y me estoy yendo por la puerta grande". Transita su quinto mandato.

En diálogo con LA NACIÓN, Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría desde 2007 y vicepresidente del PJ bonaerense, sostuvo que el tema "no está en agenda en este momento". Otro intendente al que, como a Gray, la ley le veda la chance de volver a presentarse, subrayó que en el PJ están "todos de acuerdo" en que la reelección debería ampliarse.

Una año atrás, Alberto Fernández posaba junto a los intendentes y Máximo Kirchner, ausente en los últimos encuentros

"Los de Cambiemos están más ansiosos, que lo impulsen ellos", aguijoneó un mandamás peronista del conurbano. "No estamos hablando del tema, pero seguramente se hablará más adelante", indicó otro intendente peronista con años en su puesto, mientras un colega suyo coincidió: "[El cambio] todavía no está en agenda, pero en algún momento puede ser".

Juntos por el Cambio

Entre los intendentes de Juntos por el Cambio prima el respaldo a limitar mandatos, pero se debate si la ley puede tener efecto retroactivo para considerar como el primer período el iniciado en 2015, cuando la norma no se había aprobado.

"Yo apoyé esa decisión en su momento y no debería borrar con el codo lo que escribí con la mano", dijo Néstor Grindetti, intendente de Lanús desde 2015, al respaldar las limitaciones, en diálogo con radio Mitre. En diálogo con LA NACION, el intendente de Bahía Blanca (desde 2015), Héctor Gay, se pronunció en sentido similar. "No es un tema que hayamos debatido. Personalmente, apoyé la ley y mantengo mi posición", señaló.

Néstor Grindetti y María Eugenia Vidal, que en sus últimas apariciones respaldó explícitamente la ley que prohibió las reelecciones indefinidas

Gustavo Posse, intendente de San Isidro desde 1999, afirmó a LA NACIÓN: "No podemos desconcentrarnos del coronavirus y de impulsar la actividad económica. No es momento para hablar de este tema". Una fuente cercana a Jorge Macri, intendente de Vicente López (desde 2011), recordó que "ya se ha manifestado en el sentido de respetar la ley".

Otros intendentes de Juntos por el Cambio se detienen en la retroactividad de la ley. "No es un tema que hablemos. Pero cuando se aprobó, decíamos que el primer período no se podía contar retroactivamente. [Si no se contara], nos habilitaría un período más", opinó Esteban Reino, intendente de Balcarce desde 2015.

"No hemos hablado de cambiarla. Algunos plantean si puede ser retroactiva a 2015. Yo creo que está bien como está", planteó el intendente de Carmen de Patagones (desde 2015), José Luis Zara.

El intendente de Rauch (desde 2015), Maximiliano Suescun, dijo a LA NACIÓN que se opone a la reelección indefinida. "Hay una discusión sobre si al momento de sancionar la ley se tomaba el mandato en curso como el primero, hay quienes dicen que debería ser el siguiente", aclaró.

"Tiene que haber un límite, aunque no sé si debería contarse el primer período, porque cuando asumimos esa limitación no estaba", aseveró otro intendente de Juntos por el Cambio del interior.

Cecilio Salazar, intendente de San Pedro (desde 2015) que abandonó Juntos por el Cambio, afirmó a LA NACION: "Coincido con el Presidente y muchos intendentes también piensan así. Me es indiferente, no tengo intenciones de volver a postularme".

Conforme a los criterios de Más información