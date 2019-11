Ofelia Fernández: "A los 11 años ya era una kirchnerista muy fanática"

Fuente: Archivo

La legisladora electa por el Frente de Todos Ofelia Fernández dialogó con el periodista Luis Novaresio en A24 y realizó varias revelaciones sobre sus inicios en la política y su ideología actual. Contó que se metió en el universo de la política cuando entró al colegio Carlos Pellegrini a los 12 años, pero que ya para ese entonces, "con 11 años, era una kirchnerista muy fanática".

Luego contó una anécdota de cuando a los 11 años estaba viendo una tira por Disney Channel que fue interrumpida por una cadena nacional de Cristina Kirchner. Mientras que sus primas "lloraban" porque su programa preferido había sido pausado ella se sentía contenta, aunque no entendía demasiado lo que sucedía. "La empecé a mirar y me pareció alucinante que fuera la presidenta y que me estuviera hablando a mi de alguna manera. Ahí empecé a ser muy kirchnerista pero después en el secundario empecé a encontrar otras matices", explicó.

Según contó esta joven -que, a los 13 años, ya había leído el manifiesto comunista- su incursión en temas políticos la ayudó a comprender muchas cosas. "Era sentir que todo lo que me rodeaba pasaba por algo, cosa que en la infancia no es algo muy claro", dijo.

Al hablar sobre su ideología actual, aclaró: "Yo soy de izquierda, pero cristinista también". Entonces, agregó: "Para mi Cristina es un mito. Yo puedo analizarla como conductora, líder o como presidenta, puedo encontrar matices o pensar diferencias pero está 'el mito Cristina' también: esa sensación de que, cuando ella habla en algún lugar, la gente se moviliza masivamente y llora y se emociona. A mí también me aparecen esas emociones y creo que los referentes muchas veces pretenden estar por encima de esa sensibilidad, y a mi no me interesa, a ella le reconozco eso".

Fue entonces cuando mostró sus uñas esculpidas con la imagen de Cristina en cuatro dedos y la boleta de Alberto y Cristina en el pulgar. "Una loca desquiciada", bromeó. En ese momento, reveló que, en uno de los encuentros que tuvo con Cristina, la expresidenta se confesó y le dijo: "Mirá, yo con el feminismo tengo muchos problemas...". Ofelia explicó que la frase indicaba que quería que la joven profundizara en algunos conceptos del feminismo y se los explicara. "Me pareció lindo que admita que hay un movimiento político que la supera", dijo al destacar que la exmandataria tuviera esa humildad.

También habló sobre su amistad con el sindicalista Juan Grabois, y dijo que él le aportó "algo inmenso en términos políticos". Tal como contó, recién se acercó a él el año pasado, cuando la invitó a formar parte de Patria Grande. "Mi vínculo con él es muy fuerte", sostuvo. "Tiene amistades complicadas: el señor Papa Francisco, pero hacemos chistes con eso, entendemos que estamos en situaciones diferentes y somos respetuosos", agregó.