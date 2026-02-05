Oficina de Respuesta: Alberto Fernández se burló de Manuel Adorni tras la creación del organismo

El cruce entre el expresidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó esta tarde un nuevo capítulo, luego que el exmandatario se burlara de la nueva “Oficina de Respuesta Oficial”, que anunció hoy el Gobierno, cuyo objetivo será “desmentir” a periodistas y versiones de los medios. El exjefe de Estado se valió de un curioso dibujo, a modo de sátira, en el que se lo puede ver al libertario representado como un pavo real. “#Pavorni”, ironizó

“La pavada perfecta”, escribió Alberto Fernández en alusión a la nueva iniciativa del Gobierno. El expresidente acompañó su mensaje con una ilustración tipo caricatura en la que se ve al exvocero presidencial Manuel Adorni en su habitual atril de conferencias, con un telón de fondo que remite a la “Oficina de Respuesta Oficial” y caracterizado como un pavo real. Y a modo de cierre sentenció: “#Pavorni”, en un juego de palabras con el apellido del jefe de Gabinete.

La crítica de Fernández responde al anuncio del Gobierno sobre la flamante “Oficina de Respuesta Oficial”, que este jueves puso en funcionamiento su cuenta en X. Desde allí, se compartió un comunicado que intenta explicar el propósito de la iniciativa.

“Fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo ‘informar’ no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”, se advierte en el comunicado.

“Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura”, agrega el Gobierno.

La oficina en cuestión será conducida por Juan Pablo Carreira, funcionario vinculado con el universo digital libertario que se referencia en el asesor Santiago Caputo, si bien el área funcionará bajo la órbita de Manuel Adorni, exvocero presidencial, de llegada directa a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei.

Pero el mensaje de Fernández llega además tras el intenso cruce en redes sociales que protagonizó junto a Adorni a raíz del enfrentamiento entre el gobierno nacional y Paolo Rocca, CEO de Techint.

“Claramente me pongo del lado de Techint, lo que no quiere decir que esté de acuerdo con toda su política. Después de que propusiera un 40% se corrigió y volvió al precio. Yo no quiero defenderlo a Rocca, pero hay que preservar la producción nacional. Esté en manos de quien esté. Hay que cuidarla”, fueron las declaraciones de Fernández en diálogo con Radio con Vos, que suscitaron la reacción inmediata de Adorni.

El jefe de Gabinete citó sus declaraciones y tuiteó dos signos de pregunta. Tras ello, Fernández acusó a Adorni de haber editado sus dichos a lo largo de la entrevista y lo llamó “Pavorni”.

“Comprendo su esfuerzo por pegar pelo donde no crece. Lo que me asombra es su esfuerzo por recortar lo que digo y acomodarlo a su relato”, apuntó Fernández, a modo de chicana, en referencia a un implante capilar que el exovcero se habría realizado años atrás.

Lejos de apaciguar las aguas, el jefe de Gabinete se refirió a la denuncia de violencia de género que la exprimera dama Fabiola Yañez radicó contra Fernández: “Señor, en su caso, utilizar el verbo ‘pegar’ tal vez no haya sido la mejor elección. De igual forma aprovecho para contarle que el pelo no se ‘pega’, sino que se implanta”.

“También le comento que mi primera intervención capilar la tuve que posponer porque usted decidió encerrar a los argentinos de forma indefinida allá por el año 2020. Su gobierno será recordado como el peor de la historia, por lo que tal vez no sea muy atinado seguir acotando bobadas en X. Que Dios se apiade de su alma”, concluyó Adorni.