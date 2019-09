Oil Combustibles. Juicio a un magistrado acusado de favorecer a Cristóbal López

Fuente: Archivo

Ana Tronfi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2019 • 17:48

COMODORO RIVADAVIA.- El juez de Ejecución Civil de esta ciudad, Gustavo Toquier, deberá enfrentar un juicio oral y público por supuestas irregularidades cometidas durante el concurso preventivo de la empresa Oil Combustibles, con la presunta intención de favorecer al empresario Cristóbal López.

El mismo magistrado ya había sido sancionado por el Superior Tribunal de Justicia, con 30 días de suspensión, luego de un sumario del Consejo de la Magistratura, en base a denuncias formuladas por la AFIP y la Inspección General de Justicia.

La nueva audiencia se realizó este lunes en Comodoro y los fiscales reiteraron la calificación legal de "prevaricato y retardo de justicia, en concurso ideal" en calidad de "autor" contra Toquier.

Finalmente la jueza penal Mariel Suárez resolvió rechazar un pedido de sobreseimiento y avanzar con el juicio.

En su defensa, Toquier dijo que sufrió una "presión mediática increíble" y que "se cumplieron con todos los plazos para resolver el tema de la competencia". Sostuvo que "no se perjudicó a ningún acreedor" y que "no hubo demora en el trámite" del concurso de quiebra de Oil.

Los hechos investigados ocurrieron entre el 8 de abril y el 23 de agosto de 2016, cuando Toquier llevó adelante el concurso preventivo de Oil Combustibles, aunque la firma tenía domicilio en Capital Federal. Según afirman los fiscales, el juez "fundó su competencia territorial en un domicilio ficticio pese a que surgían de las circunstancias reales (.) no se correspondía con la actividad económico comercial de la sociedad, ni de la de sus acreedores, ni con la numerosa cantidad de juicios existentes en la ciudad de Buenos Aires".

Para los fiscales, el juez incurrió en los delitos de "prevaricato y retardo de justicia". En concreto, la conducta del juez pudo haber favorecido la disolución del grupo Indalo, lo que ponía en riesgo el recupero del monto reclamado por la AFIP.

Según la investigación, Toquier abrió el concurso preventivo sobre la base de un hecho falso como lo era la dirección en Comodoro Rivadavia, omitiendo declararse incompetente de oficio por la aplicación de la Ley de Concursos y quiebra.

Una nota emitida por la Inspección General de Justicia de la Nación recibida en su Juzgado mediante la cual se lo pone en conocimiento que la sociedad comercial Oil Combustible S.A. aún se encontraba bajo la órbita de dicha IGJ y la sede social era sobre la Av. Córdoba 657, de la Ciudad de Buenos Aires.

Toquier incurrió en una variedad de "transgresiones legales" que retrasaron "maliciosamente lo requerido por las partes", según reconstruyeron los fiscales.

Las defensoras plantearon el sobreseimiento de Toquier ya que "no se dan las conductas que prevé la norma". Oil acreditó de manera eficiente en el registro su cambio de domicilio. "El accionar de nuestro asistido se arregló en forma legal a la normativa y no se configura el dolo directo de prevaricato", sostuvieron. Respecto del retardo de justicia "la malicia no es tal, y debe descartarse el planteo de los fiscales". Ello en virtud que no se dio el vencimiento de plazos legales en el proceso, concluyeron las defensoras.

La jueza penal resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento de la defensa y elevar la causa a juicio oral y público ya que "se hace necesario el análisis de toda la prueba que han ofrecido las partes, y para ello es "imprescindible la celebración del debate oral y público".