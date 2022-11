Omar Maturano confirmó el paro de transporte con duras críticas al Gobierno: “No es peronista”

escuchar

Omar Maturano, el secretario General de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) confirmó el paro general del martes y advirtió que el gobierno de Alberto Fernández “no es peronista”. “El viernes nos recibieron el Ministro de Economía, Sergio Massa y el Ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y no nos dieron una solución a lo que veníamos planteando que es un bono de $50.000 para el mes de diciembre, para los compañeros jubilados y pensionados para todos, y nos dijeron que el día lunes se juntarán con la directora del ANSES y que a la tarde del mismo día nos darán una respuesta. Si es negativa vamos a hacer un paro de 24 horas y si es positiva levantaremos la medida o si nos darán una solución ‘X’ no sé. Si no nos dan nada no se levanta la medida, se postergara por 5 o 10 días, pero la medida está firme. Nosotros tenemos un deber como trabajadores y como dirigentes sindicales.”, consideró.

“El paro del martes es de colectivos, trenes, los conductores de trenes, los compañeros taxistas y remiseros, los compañeros de los puertos. Son gremios chicos, pero con poder de fuego, son gremios estratégicos. Por ejemplo, los compañeros que están en las torres de control, que tienen que avisar 48 horas antes que harán una medida de fuerza. Podrán salir únicamente los aviones de emergencia y después bajar los aviones que están arriba, pero después no se volara. Los camioneros también se suman; no de Moyano, pero si los de Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Córdoba y de Rosario”, dijo en declaraciones a Radio Con Vos.

Maturano agregó: “La única forma que tenemos de ganar algo es luchando, a nosotros no nos regalan nada. Ganarle no vamos a ganarle nunca a la inflación, siempre le empatamos. Lo que pasa es que en el 2003 apareció Néstor Kirchner y hasta el 2007 se recuperó un montón de cosas. Recuperemos los salarios, más o menos actualizados, pero no nos regalaron nada. No devolvieron lo que antes estamos acostumbrados, por ejemplo en la época de Menem no discutimos salarios ni paritarias, no había paritarias abiertas. Lo único que discutíamos eran los viáticos, nada más. Así también de 100 mil trabajadores quedamos 14 mil ferroviarios”

El dirigente sindical habló sobre el acto de Cristina en la UOM y dijo: “¿Ahora nosotros los trabajadores tenemos que defender a los políticos? Me parece medio extraño. Ellos nos tienen que defender a nosotros. Aparte, nosotros, aunque tengamos raíces, ideología peronista, nosotros tenemos que ser apolíticos porque si no mezclamos con la política. Nosotros tenemos que defender los derechos de los trabajadores, nada más. De la política estamos tan decepcionados los trabajadores, los argentinos, las argentinas. Decepcionados de las mentiras, de los dirigentes que tenemos a cualquier nivel, de cualquier partido”.

“La verdad que no quiero opinar porque después van a decir ‘¿Este negro de qué habla’. Yo la verdad no me caso con ninguno porque todos piensan en ellos y no piensan en nosotros. Nosotros no sé si recordamos las cosas que teníamos y las perdíamos. Nacía un hijo o adoptamos uno y nos pagaban por nacimiento. Antes cobrábamos un salario familiar por hijo, por si iba a la escuela y también lo perdimos. Nos sacaron el ANSeS, el trabajador no tiene representante en el ANSeS. Manejan la plata, manejan la caja, manejan el PAMI. Los trabajadores no tienen representantes en el PAMI. Manejan la plata de las obras sociales. ¿Por qué no manejan la plata de las prepagas? Ahí no la tocan”, se quejó.

Maturano aseguró: “Para mí, el Gobierno de hoy no es peronista. Es una coalición. Yo digo que no es el ‘Frente de Todos’ es el ‘Frente de ellos’ y los otros no son ‘Juntos por el Cambio’ sino ‘Juntos por ellos’ también. Porque no hubo interna. Me acuerdo que había interna en el peronismo, elegíamos el candidato cuando se eligió a Menem y Cafiero en su momento. Ahora ellos hacen la lista y hacen lo que quieren y los otros hacen lo mismo. Ahora por suerte el radicalismo asomó la cabeza y formó un partido”.

“Ojalá podamos volver a los partidos viejos. Ojalá que nosotros volvamos al peronismo porque esto no es el peronismo. Y si no los trabajadores tendrán que pensar en su partido, pensar en un partido laborista como lo hizo Lula y que después los políticos vengan a pedirnos a nosotros para votar leyes en Diputados. Yo no entiendo como alguien que nunca trabajo puede hacer una ley laboral. Es una cosa de locos. Mira los diputados nacionales, tipos que nunca laburaron, nunca agarraron una pala. Nos hacen las leyes laborales a nosotros. Perdimos todo, hasta la vergüenza”, cerró el dirigente.

LA NACION

Temas Paro de transporte