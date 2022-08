Operativo en la casa de Cristina Kirchner, en vivo: internas en Juntos por el Cambio, la reacción de la Ciudad y las últimas noticias

10.57 Larroque le contestó a D’Alessandro y dijo que la casa de Cristina es un “santuario”

El secretario general de La Cámpora y también ministro bonaerense, Andrés Larroque, aseveró esta mañana que la casa de la exmandataria, se transformó en “un santuario”. Asimismo, consideró que la dirigente del Frente de Todos (FdT) está en una “nueva etapa” de su liderazgo, que no tiene techo, y la asignó un papel clave para las elecciones de 2023. “La dan por terminada y el peronismo está con ella”, sostuvo.

“El pueblo peronista decidió ir a cuidar a su líder”, afirmó en Radio El Destape. “Calcularon mal, subestimaron a Cristina y al peronismo, al pueblo. Hay una demostración contundente en las calles, pero también en materia de expresiones institucionales del peronismo. Lo del sábado como epicentro fue muy importante, pero hay reserva y energía para seguir adelante porque este es un punto de inflexión”, anticipó Larroque.

Andrés Larroque, Victoria Montenegro, Edgardo Depetri y Juan Marino, presentes en la manifestación en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Marcos Brindicci - LA NACIÓN

En ese sentido le contestó al ministro porteño: “Los que montan provocación permanente y este show dantesco son ellos, evidentemente lo que molesta es el peronismo y el amor que tiene el pueblo hacia Cristina”. Y siguió: “Ellos están provocando y quieren ir a un escenario de violencia. En un momento la democracia no les sirve más y mutan el discurso del republicanismo y las instituciones a ese culto a la violencia que lo vimos en 2001″.

10.07 Aníbal Fernández criticó a la Ciudad por el operativo y las vallas: “Fue una cosa sin sentido. ¿La van a encerrar?”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández también se sumó a las críticas sobre el Gobierno de la Capital Federal por desplegar un operativo policial en los alrededores de la casa de la vicepresidenta Cristina. “Fue una cosa sin sentido. ¿Qué, la van a encerrar? ¿No van a dejarla que se mueva, o que tome las decisiones que se le ocurra?”, dijo. Y agregó que “los resultados de ese operativo no fueron buenos. No fue acertada la decisión de la Ciudad”.

“Ordenamos las ideas. Ellos plantearon que los ruidos incomodaban a chicos con autismo y gente mayor que vive en esa zona, que si es cierto hay que reconocer el problema como tal, y nosotros les dijimos que hace ocho años que van a la casa de Cristina a insultarla y tocar la cacerola”, sintetizó el ministro.

10.00 Leandro Santoro contra el Gobierno porteño: “Sr. Horacio Rodríguez Larreta ponga racionalidad”

El diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro se sumó a las críticas sobre el los incidentes frente a la casa de Cristina y le pidió al jefe de Gobierno porteño que “ponga racionalidad”. En twitter escribió: “Las vallas en la casa de CFK no evitan movilizaciones, solo las desplazan unas cuadras y agregan tensión. Su finalidad no es “cuidar” a los vecinos de Recoleta sino mandar una señal de fortaleza hacia el interior de la interna de PRO. Sr Larreta ponga racionalidad”.

Las vallas en la casa de CFK no evitan movilizaciones, solo las desplazan unas cuadras y agregan tensión. Su finalidad no es "cuidar" a los vecinos de Recoleta sino mandar una señal de fortaleza hacia el interior de la interna del PRO.

SR @horaciorlarreta ponga racionalidad. — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) August 29, 2022

09.49 Marcelo D’Alessandro: “No me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública y recuperar la paz social”

El ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, fue tajante con respecto a cómo se posicionará si continúan los acampes en Recoleta para darle apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “No me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública y recuperar la paz social”, aseveró el funcionario de la Capital.

Convencido de que “no pueden dirimirse las cuestiones judiciales en la calle”, el ministro también sostuvo en Radio Mitre que los efectivos se quedarán en la zona para “mantener la paz social del barrio”, tras las quejas de los vecinos por la presencia de militantes en las calles y veredas. “Es un accionar constante y permanente”, detalló D’Alessandro, quien sostuvo: “La firmeza por nuestra parte va a estar”.

El ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'alessandro

“Cuando toda la militancia tiró las vallas y fue a violentar a la Policía, lo que se hizo fue restituir la línea. Máximo quiso ingresar con un grupo de militantes y se ordenó esa situación. No hubo golpes para nada”, aseveró en Radio Futuröck el funcionario sobre lo que ocurrió el sábado.

“No sé si la vicepresidente, pero que todo ese sector está generando un escenario de violencia para que pase cualquier cosa, inclusive hechos de sangre, no tengo duda”, sentenció.

04.31 Javier Milei apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y lo comparó con Cristina

El diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei arremetió contra Horacio Rodríguez Larreta por los incidentes resultantes en el operativo de serguridad frente a la casa de Cristina. “El rol del jefe de gobierno de la Ciudad es el de hacer cumplir las normas, o sea el derecho a transitar”, dijo en dialogo con TN.

El tuit de Javier Milei contra Horacio Rodríguez Larreta

“Vos tenés derecho a manifestarte, pero no podes estar colisionando con el derecho del otro. Si vos transitas, no colisionas con el derecho del que se manifiesta. Surge entonces un falso dilema y eso no puede pasar”. Y lo comparó con la vicepresidenta: “¿Sabés cual es el problema de Larreta? Te lo voy a decir así: Larreta es como un fideo de baja calidad, le falta huevo. Y además, es un ser siniestro. Es tan o igual de siniestro que Cristina Kirchner”, sentenció.

En un tuit además, el diputado criticó la denuncia hecha desde la Ciudad sobre el incumplimiento de un acuerdo de paz con el kirchnerismo, que implicaba no movilizarse hacia el domicilio de Cristina Kirchner. “Ponerse en el rol de víctima y ser un relator de los hechos aun estando en el poder es la forma de hacer política de Juntos por el Kargo (sic). Más decisión y menos llanto, fideo berreta”, escribió.

23.12 Los funcionarios de la Ciudad le contestaron a Bullrich: “Es funcional al kirchnerismo”

La ministra de Educación, Soledad Acuña, reclamó a sus aliados “no ser funcionales” al kirchnerismo. “Casi todos los que formamos parte de JxC estuvimos presentes en la conferencia de prensa. No es momento de buscar diferencias ni especular electoralmente. Hoy la gente nos pide que no nos peleemos y debemos estar a la altura”, expresó.

En el mismo sentido se expresó Fernando Straface, secretario general de la Ciudad. “Ayer la Policía de la Ciudad actuó con profesionalismo, firmeza y responsabilidad democrática. No hay lugar para el ventajismo político ‘corto y oportunista’, amparado en la comodidad de gritar desde la tribuna sin tener que jugar el partido”, escribió en su cuenta de Twitter.

“La escalada de violencia que propone el kirchnerismo nos daña a todos. Buscar consensos que lleven paz a los argentinos es la tarea que está llevando adelante Rodríguez Larreta y su equipo, para eso fueron elegidos por los vecinos y vecinas de la Ciudad”, señaló el exministro de Transporte Guillermo Dietrich en Twitter.

23.00 Patricia Bullrich criticó a Horacio Rodríguez Larreta: “Ponen en duda tu Gobierno”

La líder de PRO Patricia Bullrich criticó a Rodríguez Larreta por hacer retroceder a la Policía porteña de los alrededores de la casa de Cristina Kirchner en Recoleta. Confesó, además, que el jefe de Gobierno la llamó para que fuera a la conferencia de prensa en Parque Patricios, pero que no fue porque no la iban a dejar hablar.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

“Yo le dije a Larreta, yo voy si hablo. Voy si puedo poner la posición concreta de lo que creo que es importante plantearle ahí a Cristina Kirchner, en frente”, dijo en diálogo con TN. “No podemos permitir que avancen. En la ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo es oposición. Esa distinción es muy importante”, advirtió. “Ponen en duda tu gobierno”, le dijo Bullrich a Larreta.

“Cuando vos tomás la decisión de poner la valla, la mantenés. Y no te corrés de ahí. Lo que te están poniendo en duda no es la valla, eso es simbólico. Ponen en duda tu Gobierno. El Gobierno está en el que mantiene el orden. Y vos no podes entregar ese orden”, disparó la presidenta de Pro.

21.27 Luis D’Elia salió en defensa de Cristina Kirchner: convocó a cortes de ruta “hasta que renuncie la Corte Suprema”

El dirigente social Luis D’Elia anticipó una nueva medida de fuerza a nivel nacional en el marco del avance de la causa Vialidad, que tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner como acusada de ser la jefe de una asociación ilícita que favoreció a Lázaro Báez con contratos de obra pública, en una maniobra de mutuo beneficio.

“Esto se resuelve con la gente en la calle. Por eso nosotros estamos construyendo cortes de rutas indeterminado con movilización en toda la Argentina hasta que renuncie la Corte Suprema de Justicia, se termine con el lawfare y liberemos a Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo D’Elia en una entrevista en C5N y acotó: “Hay que liberar a todos los presos políticos del país de esta situación horrible de la democracia, la república y los derechos humanos”.