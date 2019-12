Operativo oficial por el acto de campaña de Evo Morales

Evo Morales, en la Argentina Fuente: AFP

El Gobierno prometió garantizar la seguridad del expresidente si viaja a la frontera con Bolivia

Pese al pedido inicial del Gobierno a Evo Morales de que no hiciera declaraciones políticas mientras viviera en la Argentina como refugiado, la Casa Rosada manifestó recientemente su apoyo a la estrategia del expresidente de Bolivia de dirigir la campaña presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) desde nuestro país y le prometió desplegar un operativo de seguridad especial para el acto que el dirigente planea llevar a cabo en la frontera entre la Argentina y Bolivia en las próximas semanas.

La Cancillería, que conduce Felipe Solá, y el Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, establecerán una mesa de trabajo para supervisar los preparativos una vez que Morales defina, junto con las autoridades de su partido, la fecha y el lugar del acto. Según medios bolivianos, podría ser en Orán o Salvador Mazza, en la provincia de Salta.

Así, la Casa Rosada sigue de cerca los planes de Morales de trasladarse al norte del país, mientras espera que la estrategia no sea radicarse permanentemente allí. "No sería lo mejor, pero no tiene restricciones para hacerlo", dicen en el Gobierno, donde afirman que es más conveniente que, por seguridad, el exmandatario permanezca en Buenos Aires.

Morales tiene previsto reunirse con los dirigentes del MAS de los nueve departamentos bolivianos el próximo domingo, en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de acordar y anunciar el acto de manera formal.

Según el expresidente de Bolivia, que mantiene una retórica combativa contra su sucesora, Jeanine Áñez, las encuestas le dan a su partido una ventaja suficiente para ganar la elección presidencial, que ya fue convocada, pero que todavía no tiene fecha.

Morales, que tiene pedido de captura en Bolivia, no podrá competir en las elecciones, pero el candidato del MAS mantendrá el apoyo del gobierno argentino, que tras la asunción de Alberto Fernández interrumpió los vínculos con la administración de Áñez.