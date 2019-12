José Alperovich Fuente: Archivo

20 de diciembre de 2019

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- La denuncia por violación presentada contra el exgobernador y actual senador en uso de licencia José Alperovich (PJ) por parte de una sobrina suya que, además, trabajó como su colaboradora, deberá ser investigada por la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así lo ordenó la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a cargo del juez Mariano González Palazzo. La medida surgió como respuesta al conflicto de competencia que se había entablado entre el juez porteño Osvaldo Rappa y el magistrado tucumano Facundo Maggio, quienes se habían declarado incompetentes para atender la causa.

El pasado 22 de noviembre, una sobrina de Alperovich, de 29 años, denunció a su tío segundo ante la Justicia tucumana y también presentó un planteo en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en los tribunales porteños, debido a que los abusos habrían sucedido en ambas jurisdicciones.

En Buenos Aires, la causa fue girada al Juzgado en lo Criminal y Correccional a cargo de Rappa, quien se había declarado incompetente. Idéntica postura había asumido el juez tucumano Facundo Maggio, por lo que la causa había quedado entrampada en un limbo judicial.

Esta semana, Alperovich presentó un planteo contra la resolución de Maggio y solicitó que sea la Justicia tucumana la encargada de tramitar la causa. Ahora, se espera que la Cámara de Apelaciones de esta provincia, a cargo del juez Eudoro Albo, resuelva si hace lugar o no a ese pedido.

Por lo pronto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con la firma del juez Palazzo, ordenó que la denuncia contra Alperovich sea investigada en los tribunales de Buenos Aires.

En la resolución, el camarista recordó que, de los siete hechos denunciados por la sobrina del exgobernador tucumano, los dos primeros tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires. Además, Palazzo destacó que la denuncia formulada en los tribunales porteños "es anterior a la de Tucumán y, por lo tanto, debe mantenerse la del juez que previno".

En su fallo, Palazzo defendió la decisión de unificar el expediente para que sea investigado en Buenos Aires. "La concentración en una única investigación asegurará la adecuada valoración de la prueba garantizando una eficaz administración de justicia ya que la visión global de la cuestión permitirá sortear el riesgo de incurrir en interpretaciones fragmentadas y, por tanto, erróneas o incluso contradictorias", remarca la resolución difundida este viernes.

Por último, el camarista explicó que "la peculiar situación planteada ante los distintos fueros, sin lugar a dudas, atenta contra la investigación pues hasta la fecha (a casi un mes de la formación de ambos legajos) ninguna judicatura ha concretado diligencias en pos de esclarecer la hipótesis delictiva planteada".

Piden celeridad a la Justicia

Desde el equipo técnico que acompaña a la sobrina del senador Alperovich reiteraron el reclamo de celeridad a la Justicia, a casi un mes de presentada la denuncia por abuso sexual.

"No pueden seguir las dilaciones que se convierten en inadecuada atención y un mensaje equivocado a las mujeres víctimas de violencia por parte del sistema de Justicia. Justicia tardía no solo no es justicia, sino que es un disvalor social que lo único que hace es acrecentar las asimetrías de poder, y en última instancia, en la impunidad sobre los hechos denunciados", advirtieron mediante un comunicado.

Además, señalaron que "la determinación de competencia no quita a que se realicen los aseguramientos de medios probatorios necesarios por parte de la judicatura, ya que también es revictimizar el no avanzar en la búsqueda de elementos necesarios para dilucidar la denuncia presentada en un gran acto de valor por parte de la víctima".