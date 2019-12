Ordenan liberar a Omar "Caballo" Suárez

Los jueces determinaron que debe quedar vigilado con una tobillera electrónica

La Justicia dispuso el cese de la prisión preventiva del exsindicalista del SOMU Omar "Caballo" Suárez, quien estaba con arresto domiciliario.

La decisión fue tomada en el marco del juicio que se le sigue por "asociación ilícita" e "interrupción de vías navegables". La medida fue firmada por los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal Nº 4.

Los jueces determinaron que debe quedar vigilado con una pulsera electrónica y no puede moverse a más de 100 kilómetros de su casa.

Debe abstenerse de concurrir a las instituciones, entidades y empresas que se encuentran abarcadas en la causa en su contra por lavado de dinero y extorsión y no puede aproximarse a denunciantes ni a testigos.

Suárez estaba con prisión preventiva desde septiembre de 2016. El tribunal le impuso también otras condiciones: debe presentarse en los primeros diez días hábiles de cada mes ante el tribunal, sea por secretaría o en la sala de audiencias en que se desarrolle el debate. Además, tiene que entregar su pasaporte: no puede sacar uno nuevo y no puede salir del país sin permiso. Asimismo, debe prometer someterse al procedimiento, no obstaculizar la investigación y cumplir con las pautas fijadas, bajo apercibimiento de evaluarse el restablecimiento de la prisión preventiva.

Suárez está sospechado de haberse quedado con dinero del sindicato a través de empresas controladas por gente de su entorno, entre otros delitos. En 2016, la Justicia lo detuvo tras 27 años al frente del sindicato y haber sido conocido como uno de los gremialistas "favoritos" de Cristina Kirchner.