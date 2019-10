Aguad: "Si a mi me procesa Lijo, en dos segundos renuncio" 07:13

Oscar Aguad rompió el silencio. En una entrevista con Terapia de Noticias, el programa de LN+, el ministro de Defensa habló de la causa del Correo Argentino que investiga el juez Ariel Lijo y culpó a Julio De Vido de ser "el verdadero autor de la descapitalizacón de la deuda".

Además, al ser consultado sobre si teme seguir los pasos del funcionario kirchnerista en la Justicia en caso de que gane el Frente de Todos, lanzó: "Si a mí me procesa Lijo por un hecho abstracto, en dos segundos renuncio porque este es un Gobierno decente y no puede haber un ministro con un grado de sospecha que signifique un procesamiento".

Para él, si no fuera la empresa de Mauricio Macri, este conflicto "no existiría más", y justificó: "Era un buen arreglo para el Estado, que iba a cobrar una deuda incobrable ante un deudor totalmente insolvente y quebrado".

Tal como señaló, cuando el Estado nacional "le canceló la concesión, le quitó los bienes, entonces la empresa entró en convocatoria de acreedores". Ante este escenario, dijo que había dos caminos: o se aprobaba un acuerdo o se mandaba a la compañía a la quiebra. "La propuesta nunca se concretó porque fue retirada", agregó.

Aguad explicó: "Nosotros evaluamos y lo dijo la Auditoría General de la Nación, que si iba a la quiebra no se iba a poder cobrar un peso porque la empresa no tenía bienes. Además, no se puede extender la quiebra al grupo Socma porque la quiebra de Correo S.A. tiene mucha relación con la decisión del gobierno de quitarle la concesión y de apropiarse de sus bienes".

Además, enfatizó que la deuda no se amplía por intereses ni se actualiza en los concursos. "Lo que era en el 2003 es lo que es hoy", resaltó. "Yo hice lo que me ordenaba la ley: 'si tiene una deuda, cóbrela', y más aún siendo una deuda que no se puede actualizar por lo que el paso del tiempo perjudica al Estado".

Entonces, culpó a Julio De Vido y dijo que él es "el verdadero autor de la descapitalizacón de la deuda". "Fue el ministro que durante 10 años guardó el expediente en un cajón y nunca lo cobró", subrayó.

Según contó, se lo acusa de no haber compensado los juicios con la deuda. "Eso es para un acreedor privado, pero yo soy el Estado", dijo, y cuestionó: "No puedo compensar una expectativa de futuro con una deuda presente". Sin embargo, reconoció el buen trabajo del juez y remarcó que tiene expectativas de que ganen el juicio.

Recientemente, en una entrevista con Animales Sueltos, el empresario de medios Daniel Vila dijo que fue presionado por el Gobierno para que entregara frecuencias radioeléctricas y criticó el hecho de que Aguad lo denunciara penalmente.

Al referirse a los dichos del presidente del Grupo América, el funcionario señaló: "Yo cumplí con mi obligación, yo tenía que hacer eso porque él se había quedado con algo que era del Estado. No puede ser que en este país cumplir con la ley sea un delito". Y agregó: "Se habían quedado con un espectro de 500 millones de dólares y el Estado necesitaba ese bien para mejorar las comunicaciones del país".

