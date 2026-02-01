Otra empresa de un exladero de Toviggino le facturó a la AFA

Los negocios entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresas a nombre de personas que ocuparon cargos en ella se repiten. En este caso, se trata de Juan Pablo Beacon, quien formó parte del Consejo Federal y durante años fue cercano al tesorero Pablo Toviggino, y la compañía Recomi SA, que le brindó asesoramiento a la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, según documentos comerciales y facturas analizadas por LA NACION.

El 9 de junio de 2022, Beacon se convirtió en el principal beneficiario final de Recomi SA, tal como muestra documentación presentada ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Por entonces, el beneficiario minoritario era Cristian Brian Prendes, vocal titular del Comité Ejecutivo de AFA. Dos meses después, la empresa comenzó a facturarle a la casa madre del fútbol argentino. Según los documentos que obtuvo LA NACION y que cotejó con fuentes fiscales, la primera factura fue el 8 de agosto de ese año, por $544.500, y la segunda, del 5 de septiembre siguiente, tenía el mismo monto. “Servicio de asesoramiento”, escribió en el detalle del producto/servicio comercializado.

Una de las facturas que Recomi le emitió a la AFA

LA NACION consultó, por separado, a representantes de la AFA y de Recomi sobre el vínculo de la entidad con la empresa, pero al momento de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

Juan Pablo Beacon se convirtió en el principal beneficiario final de Recomi en junio de 2022

Beacon fue accionista de otra empresa, Malte SRL, entre mayo de 2021 y el mismo mes de 2022 que también le facturó a la AFA. En enero de 2022 emitió una factura de $4,8 millones por 3000 test de coronavirus para la Liga Profesional, según los documentos que obtuvo este diario y que cotejó con fuentes fiscales. Otro punto en común entre las dos empresas del exmiembro del Consejo Federal es que ambas alcanzaron acuerdos de gerenciamiento del club Arsenal, tal como analizó LA NACION a partir de documentos judiciales, cartas y contratos.

El universo de empresas de Beacon, quien supo ser un hombre de confianza del tesorero Pablo Toviggino, se entrelaza con los problemas judiciales del financista cercano a “Chiqui” Tapia, Ariel Vallejo. La empresa Construcciones TAR, que es el centro de una causa por lavado de dinero, le transfirió fondos a una de las firmas del exmiembro del Consejo Federal de AFA, según reconstruyó LA NACION a partir de registros bancarios y expedientes judiciales.

El 14 de diciembre de 2022, Construcciones TAR le envió $2.500.000 a Recomi SA. La transferencia no movió una cifra elevada de dinero, sin embargo, funciona como un punto de conexión entre las empresas de hombres cercanos a Tapia y los que mantuvieron relación con Toviggino.

Según una denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en la que Vallejo aparece como acusado, Construcciones TAR, creada por dos personas que se sospecha que actuaron como testaferros, recibió más de $6000 millones en sus cuentas bancarias entre septiembre de 2022 y julio de 2023. Esta es una cifra que no guarda relación con su actividad ni su nivel de facturación.

En paralelo, la constructora envió dinero, sin ninguna justificación clara -según los investigadores- a casas de cambio, clubes de fútbol, sociedades agrícolas-ganaderas, droguerías y agencias marítimas.

Del universo de casas de cambio, sobresale Centro de Inversiones Concordia, de la que Vallejo y su madre fueron accionistas. Recibió $65.498.745, un monto superior al de la transferencia dirigida a Recomi SA, la firma de Beacon. La denuncia de la Procelac no mencionó al exladero de Toviggino. Tampoco a su firma.

Las pelotas del Consejo Federal

El 1 de septiembre de 2022, el Consejo Federal resolvió mediante el Despacho 12628, al que accedió LA NACION, que el balón “Kagiva C11 Pro” sea la pelota oficial para todos los torneos que se encuentren bajo la órbita organizativa de ese organismo. Entre ellos, el Torneo Federal A, la Copa Femenino Federal, el campeonato de Futsal y la Copa Federal Regional Amateur. El documento lleva la firma de Toviggino, como presidente ejecutivo del Consejo Federal del Fútbol, y del secretario general, Javier Treuque.

Despacho sobre la utilización del balón Kagiva

Apenas unos meses después, Recomi vendió estas pelotas. Le facturó 250 balones a Prosetec SRL el 17 de noviembre de 2022. ¿El monto total? $6.050.000 y en la factura se lee: “Compra social de balones Oficiales Kagiva”, tal cual surge de los documentos comerciales analizados por LA NACION.

Menos de un mes después, el 12 de diciembre, Recomi volvió a facturarle a Prosetec. Esta vez fueron 267 pelotas y el total ascendió a 6.500.000 de pesos. Prosetec es una empresa con domicilio en Rosario, Santa Fe. Según su información comercial, pertenece al sector industrial.

Factura que Recomi emitió a Prosetec SRL la compra de "balones oficiales Kagiva"

Los registros bancarios también reflejan al menos una transferencia del club Estudiantes de Río Cuarto, en Córdoba, y Recomi. El club cordobés le envió $3.000.000 el 22 de agosto del 2022. El comprobante contiene “varios” en la descripción del concepto.

Precisamente, el presidente de Estudiantes de Río Cuarto, Alicio Dagatti, posee un cargo en el Consejo Federal de la AFA. Se desempeña como secretario del Departamento del Federal “A”. Este año su club transita la Primera División del fútbol argentino, tras el ascenso conseguido en 2025.

Actualmente, Recomi está incluida en el listado de sociedades con CUIT limitado, según información de ARCA. ¿Qué significa esto? El fisco toma ese tipo de decisiones cuando un sujeto no registra altas en impuestos o cuando observa falta de presentación de declaraciones juradas, entre otros motivos.

La sociedad registró movimientos antes de fin de año. Denunció el extravío de su propio Libro de Registro de Acciones ante el Juzgado Comercial 14. Mientras la Justicia indaga qué documentación posee la firma, los próximos pasos de Recomi tienen signo de interrogación.