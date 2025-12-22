Javier Milei dijo que no vetará el Presupuesto, y que sostendrá el déficit cero
Además, Cristian Ritondo busca anular la designación de auditores en la AGN; incautaron más de 200 animales exóticos que eran vendidos por redes; golpe al socialismo en las elecciones españolas. Estas son las noticias de la mañana del lunes 22 de diciembre de 2025
- Milei dijo que no va al vetar el Presupuesto y que va a ajustar partidas para sostener el déficit cero. El Presidente afirmó que va a reorganizar recursos para cumplir el objetivo fiscal, “todo sin subir impuestos”, después de la media sanción en la Cámara Baja y en la previa de la votación del proyecto en el Senado este viernes. Además, rechazó que las designaciones en la Auditoría General de la Nación impliquen una traición a Mauricio Macri.
- Cristian Ritondo presentó un amparo en la Justicia para frenar la designación de los auditores de la AGN. El jefe del bloque Pro en Diputados busca anular los nombramientos que el oficialismo y el kirchnerismo votaron de madrugada en la Cámara Baja. Ritondo denunció violación constitucional, irregularidad del procedimiento y apuntó contra Martín Menem.
- Incautaron más de 200 animales exóticos que eran vendidos por redes. Los ejemplares, varios en peligro de extinción y traídos del noreste del país, fueron secuestrados en dos casas de La Matanza, donde estaban hacinados y en muy malas condiciones de salubridad. La policía logró detener al responsable del hecho, quien comercializaba los animales a través de Facebook.
- El consumo masivo tuvo un retroceso en noviembre con la caída de las ventas en supermercados. Las ventas registraron una caída de 1,8% frente a octubre y un poco más leve en la comparación interanual, ya que el retroceso fue de 0,1%, esto con respecto a noviembre de 2024. De todas formas, el acumulado de los primeros once meses sigue mostrando un crecimiento de 2,2 por ciento.
- Los socialistas sufrieron una derrota en las elecciones regionales en España. El partido del primer ministro español Pedro Sánchez resultó golpeado en las elecciones regionales en Extremadura, en las que la ultraderecha de Vox logro duplicar sus escaños y el PSOE perdió 10 diputados. Los comicios anticipados en esta región española se consideran un indicador de cómo las acusaciones de corrupción y conducta sexual inapropiada están afectando al los socialistas.
