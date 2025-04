Otro ataque de Milei a una periodista de LA NACION

Luego de una semana de fuertes ataques a la prensa y en específico a periodistas de LA NACION, el presidente Javier Milei apuntó este viernes contra otra periodista de este medio. Se trata de Florencia Donovan, y la agresión ocurrió luego de que la periodista publicara su columna titulada “El Gobierno tiene pax cambiaria, pero cada vez más enemigos”. Allí, Donovan se refería al saldo positivo de la gestión libertaria en el área económica en contraste con la dura realidad discursiva de Milei. “Mentirosa operando”, escribió el mandatario en X.

La columna de Donovan brindaba un profundo análisis de la última semana de la administración libertaria, donde anunciaron la Fase 3 del programa económico, que incluyó la flexibilización del cepo y detalles sobre el nuevo acuerdo con el Fondo Monetaria Internacional (FMI) entre sus más destacadas medidas. Aun así, también destacaba la “gran virulencia discursiva” de Milei en estos días.

El ataque a Florencia Donovan Captura

Tras sus palabras fue que el titular del Ejecutivo atacó. “Mentirosa operando. ¿Acaso cumplir la palabra se puede llamar garrote? ¿Estará tratando de operar contra el gobierno en un año electoral? Ya lo hizo contra LLA [La Libertad Avanza] en el 2023 de modo grosero... ha vuelto! CIAO! PD: busca instalar la misma mentira que Joaquín INMORALES Solá“, escribió en X.

La publicación se enmarca en medio de repetidos ataques a la prensa perpetuados por el Presidente en la red social a lo largo del día, donde también apuntó contra la periodista de LN+, María Laura Santillán. “Siempre inyectando veneno... No se han enterado que la modalidad de consumo ha cambiado... pero no se le puede pedir mucha a una total analfabeta en economía...“, señaló. Además, retuiteó publicaciones contra el columnista de LA NACION y conductor de Odisea Argentina en LN+ Carlos Pagni.

El ataque a María Laura Santillán Captura

El ataque a Joaquín Morales Solá

El más fuerte ataque se presenció el pasado jueves, cuando Milei agredió a Joaquín Morales Solá. Fue en referencia al programa que el periodista condujo el miércoles por la noche en LN+ y lo tildó de ser “un imbécil que con su pluma envenena a los argentinos”.

El mandatario publicó un largo texto en X contra el periodista: “Había osado escribir que yo me rodeaba de mediocres para poder brillar. Encima, anoche se lo ha visto mentir de modo descarado con el tema de las retenciones (por suerte tenía en frente a alguien serio y le paró el carro), mientras defendía al poeta que no distingue la ficción de la realidad. Respecto a su editorial, es un canto a la disonancia cognitiva, a la ignorancia y a la estupidez total (salvo que esté operando)”.

Sus palabras fueron replicadas por sus asesores y figuras más cercanas, como Agustín Laje y su cineasta personal Santiago Oría, a quienes más tarde Milei compartió. “Diez minutos de victimismo, defensa corporativa y sensiblería que, descontando lo accesorio, se reducen a un único argumento: que por su investidura, el Presidente no puede criticar a la prensa sin poner en riesgo la libertad de expresión”, aseguró Laje. El Presidente calificó el tuit de una “tremenda masterclass”.

Anteriormente en la semana, en una charla con Neura, Milei había atacado a columnistas de LA NACION, a los que trató de mentirosos. Entre ellos, estaba el periodista Jorge Fernández Díaz, a quien unos días atrás Oría había insultado en X y Milei lo había retuiteado, y Pagni.

Pagni y Fernández Díaz Rodrigo Néspolo

“¿A vos te parece que el impresentable, mentiroso, repugnante de Fernández Díaz sale a decir que somos unos improvisados cuando ya lo teníamos diseñado en agosto? No es el único. Te puedo nombrar varios. Estoy dispuesto a guantearme todo el tiempo. ¿Vos me querés pegar? Si me venías a pegar y te contesto, bancatela", había dicho el Presidente, y agregó: “Entonces, vos tenés gente mintiendo, diciendo todo tipo de estupideces y envenenando la vida a la gente, como el señor Carlos Pagni, que opera para que haya una devaluación. Le importa tres belines que millones de argentinos caigan en la pobreza con tal de seguir cobrando el sobre de su jefe, un industrial importante”.

Milei justificó su accionar al retuitear a una cuenta que apuntaba contra Alfredo Leuco Captura

Este viernes las agresiones continuaron sobre Morales Solá, Donovan, Pagni y Santillán en forma de publicaciones y retuits.

Milei justificó su accionar con una publicación que realizó un usuario en X que apuntaba contra los dichos de Alfredo Leuco en su contra: “¡ME ENCANTA QUE HAGA ESO! ¿por qué los ensobrados a él sí le pueden decir mil cosas y a él le exigen ‘buenas formas’? No! Les gusta el durazno, bueno, bancáte la pelusa... cuando @JMilei te conteste 1 de 100 que le inventan, prepárate para el baile morboso de tu vida.…“.

