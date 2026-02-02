Pablo Moyano se suma al bloque de gremios que se abrió de la CGT para movilizarse en contra de la reforma laboral

Después de meses de silencio y sin involucrarse en el ajedrez sindical, Pablo Moyano, número dos del Sindicato de Camioneros, dijo hoy que se sumará al bloque de sindicatos que se abrió de la CGT para intentar frenar la reforma laboral.

“Hay que estar en la calle. Me reuní con el compañero [Abel] Furlán y el día que se trate vamos a estar en la calle”, señaló Moyano en FM 89.3, Radio Gráfica. Es decir, se integrará al conglomerado de gremios que se reunió la semana pasada en la sede la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para definir protestas en rechazo del proyecto oficial.

La integración de Moyano al sector sindical más duro es otra señal de diferenciación en la disputa interna de poder que tiene con su padre, que ubicó al camionero Octavio Argüello en el triunvirato cegetista tras la renuncia de su hijo.

“Es una reforma laboral regresiva que lleva a la esclavitud. Los jubilados van a tener que pagar las indemnizaciones de los trabajadores. La indemnización desaparecería. Mercado Libre, Techint, YPF son mentores de esta reforma laboral. Se va a terminar judicializando”, dijo Pablo Moyano en la conversación radial con Gustavo Vera, de La Alameda.

El número dos de Camioneros se diferenció de la estrategia de la CGT y llamó a protestar en las calles. Además, apuntó contra los gobernadores que evalúan apoyar la iniciativa de la Casa Rosada. “Repudio total a los gobernadores de Córdoba, Tucumán, Catamarca, que están todavía dudando. Hacen campaña con Perón y Evita, y en la primera de cambio te cagan. Van a entregar los derechos laborales por un cordón cuneta. Esto pasa porque no hay una conducción del peronismo. Ojalá que con la movilización se pueda suspender el tratamiento de la reforma laboral”, planteó el camionero.

Moyano reconoció cierto distanciamiento con sus colegas de la CGT, pero dio como un hecho su incorporación al conglomerado de gremios que articula el metalúrgico Furlán. “Con los muchachos de la CGT no hablo hace mucho. Pero los que van a salir a la calle son los compañeros de la UOM, los aceiteros. Vamos a resistir para que no saquen derechos”, señaló Moyano.

Abel Furlán encabezó una reunión en la UOM, a la que se sumaron dirigentes de la CTA y ATE ATE

Con el objetivo de presionar a la conducción de la CGT a definir una medida de protesta antes del tratamiento del proyecto de reforma laboral, se reunieron la semana pasada organizaciones sindicales en la sede de la UOM. Los asistentes, en su mayoría dirigentes que no están de acuerdo con la estrategia dialoguista de la CGT, resolvieron “federalizar el plan de lucha” con acciones en otras grandes ciudades del país. El trayecto se iniciará con una movilización el próximo jueves en Córdoba frente a la Casa de Gobierno y continuará el martes 10 con otra marcha en el Centro Cívico de Rosario. A este grupo se sumaron también los referentes de las dos vertientes de la CTA, Hugo Yasky, y Hugo Godoy.