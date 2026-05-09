“Te vas a Disney”: el relato de Nahuel Gallo sobre el calvario que sufrió en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo, que estuvo detenido en Venezuela 448 días, relató que al momento de su detención en ese país las autoridades bolivarianas le dijeron que iba a ir “a Disney”, en referencia al confinamiento que sufrió en el penal de El Rodeo.

“Yo no dije que eran gendarme, dije que trabajaba en la Aduana”, recordó Gallo sobre la jornada del 8 de diciembre de 2024 en la que intentó ingresar a Venezuela desde Colombia para visitar a su esposa.

Sobre el trámite ante las autoridades migratorias, el gendarme describió: “No le dieron importancia a los papeles, querían ver mi celular. Querían ver si tenía fotos con armas. Automáticamente entraron a mi WhatsApp, me dijeron ‘Quiero ver si hablás mal de mi presidente’”.

Cabo Primero Nahuel Gallo GNA

“Puso ‘Chávez’, no encontró nada. Puso ‘Maduro’ y ahí salió que yo había hablado nal de (Nicolás) Maduro, ese fue el detonante para ellos”, dijo Gallo en una entrevista con TN emitida este sábado.

Y describió: “Me empujaron, me dijeron que me arrodillara. Me golpearon en el abdomen, en la cabeza, cachetadas. Me taparon la cabeza. Me revisaron todo el celular y ahí vieron que era gendarme. Me dijeron que les había mentido”.

Sobre su aprehensión en la frontera, recordó: “Me dijeron que no era una detención, sino una investigación. Me dicen ‘Te vas a Disney’”, relató sobre el momento en que lo trasladaron al penal de El Rodeo, ubicado en las afueras de la ciudad de Caracas, en el estado Miranda.

“Te ponen desnudo, estás esposado y te tiran gas pimienta”, describió sobre las condiciones de detención en El Rodeo.

Denuncia en la Justicia

El 30 de abril Gallo denunció por primera vez ante la Justicia Federal las “torturas” que sufrió durante los 448 días que permaneció detenido en Venezuela, en un paso que describió como “doloroso” pero necesario para exigir “justicia” por todos los extranjeros y venezolanos que siguen detenidos por el régimen chavista.

“Por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que el régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido”, expresó Gallo desde sus redes sociales.

Nahuel Gallo declaró en la Justicia. Foto: redes

La declaración en sede judicial se produjo luego de que el pasado 17 de abril Gallo se hubiera presentado como querellante ante la Justicia Federal argentina en la causa abierta contra el destituido presidente Nicolás Maduro y otros jerarcas del régimen chavista por crímenes de lesa humanidad.

En ese expediente el gendarme pidió ser reconocido como “víctima directa”, según se informó en un comunicado.