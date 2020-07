El diputado Pablo Torello durante la entrevista con el canal Bragado TV de este miércoles 1 de julio de 2020 Crédito: YouTube Bragado TV

Tras la confirmación de los casos positivos de coronavirus de Julio Enrique Sahad (PRO), Miguel Bazze (UCR) y Carlos Selva (Frente de Todos) , todos los legisladores nacionales que compartieron sesión con el riojano debieron someterse a un hisopado y se activó el protocolo correspondiente. Hasta tanto se terminen las tareas de desinfección, los legisladores continúan con su labor parlamentaria a distancia. Durante las últimas horas, el diputado Pablo Torello (Juntos por el Cambio) dio una entrevista desde su casa y fue noticia por algo que va más allá de su rol legislativo.

En el inicio del reportaje con el canal Bragado TV , Torello compartió con la audiencia que en Diputados se acordó debatir a distancia sobre aquellas cuestiones en las que había consenso y una vez que reanuden con las sesiones presenciales retomarían temas más complejos, como el Prespuesto 2021. "La verdad que la presencial se puede hacer, tomando todos los recaudos. Si está trabajando la policía, el personal de seguridad... ¿por qué no vamos a trabajar? Nosotros no tenemos miedo de contagiarnos, tenemos que ser absolutamente responsables", afirmó el legislador para mostrar su preferencia por las sesiones presenciales.

La entrevista con el canal bragadense se extendió por 20 minutos y, naturalmente, se abordaron distintos temas de actualidad. Con lentes, sweater negro y las manos cruzadas, Torello abordó cuestiones como la economía pospandemia, las diferencias en la cuarentena del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior, los problemas en la renegociación de la deuda y a caída del nivel de la actividad durante los últimos meses.

Pero todo cobró otra dimensión cuando daba su postura sobre el avance del Gobierno en la agroexportadora Vicentin . Luego de haber compartido con la audiencia de Bragado que junto con otros diputados había denunciado al presidente Alberto Fernández por abuso de autoridad y, mientras comentaba sobre la aceptación del Banco Nación como querellante en la causa , sus piernas quedaron al descubierto .

Fragmento de la entrevista de Torello con el canal Bragado TV. Crédito: YouTube Bragado TV 00:43

En diálogo con LA NACION , Torello explicó que se trató de un plano y que duró muy poco tiempo. "La cámara que me tomaba mostró un plano muy amplio, pero fue algo muy breve. No es nada que no se vea en la playa", reconoció entre risas. Además el diputado explicó que tuvo que hacer la entrevista con su teléfono celular ya que su mujer se encontraba haciendo una llamada por Zoom.

Como ya lo había hecho en sus redes sociales, Torello compartió detalles de su estado de salud. El diputado nacional aseguró que el primer hisopado que le practicaron había dado negativo y que, para evitar falsos negativos, deberá repetir el testeo en los próximos días.

Sobre el avance del Gobierno en Vicentin, Torello celebró el respaldo de la Cámara al juez que tiene a su cargo el concurso, Fabián Lorenzini (44). Además destacó el fuerte respaldo que el magistrado de Reconquista recibió de otros jueces y funcionarios judiciales .

A 104 días de que el Gobierno dispusiera el aislamiento, social, preventivo y obligatorio (ASPO), Torello mostró su preocupación por el día después de la pandemia. Además, el legislador opositor cuestionó las rumbo de la economía y sobre el acuerdo de la deuda que se dilata. "La pospandemia va a ser muy dura. Va a tener un costo enorme en los distintos lugares del país", opinó.