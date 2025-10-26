Padrón electoral de la provincia de Córdoba 2025: dónde voto hoy

Este domingo 26 de octubre, los ciudadanos de la provincia de Córdoba votarán para elegir a nueve diputados nacionales como parte de las elecciones legislativas que se desarrollan en toda Argentina. Para facilitar el proceso, la Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta al padrón, donde cada elector puede verificar sus datos y confirmar su lugar de votación.

Cómo consultar dónde voto en estas elecciones

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del padrón definitivo para que cada elector sepa dónde le corresponde sufragar. Los ciudadanos cordobeses pueden verificar su lugar de votación a través del sitio web oficial del organismo ejecutando los siguientes pasos:

El elector debe ingresar a la plataforma oficial del padrón electoral.

del padrón electoral. Allí, debe completar un formulario con su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), su género y el distrito donde vota .

. El sistema solicita la introducción de un código de validación para confirmar que la consulta no es automatizada.

para confirmar que la consulta no es automatizada. Luego de presionar el botón “Consultar”, la plataforma exhibe de forma inmediata la dirección exacta del centro de votación, el número de la mesa asignada y el número de orden del elector.

Cómo se votará en estas elecciones

Las legislativas de 2025 marcan el debut a nivel nacional de la Boleta Única de Papel (BUP). El principal objetivo de este instrumento es asegurar que toda la oferta electoral esté disponible en cada centro de votación. Esto elimina el problema histórico del faltante o robo de boletas partidarias.

El procedimiento en la cabina de votación cambia con la implementación de la BUP. El proceso se desarrolla de la siguiente manera:

Solicitar la BUP : el elector entrega su DNI a la autoridad de mesa para la verificación de su identidad. Luego, recibe la boleta firmada por el presidente de mesa y una lapicera.

: el elector entrega su DNI a la autoridad de mesa para la verificación de su identidad. Luego, recibe la boleta firmada por el presidente de mesa y una lapicera. Elegir candidatos : dentro de la cabina, el ciudadano debe marcar con una cruz o tilde el casillero de la lista o candidato de su elección. Solo se permite una marca por cada categoría de cargo.

: dentro de la cabina, el ciudadano debe marcar con una cruz o tilde el casillero de la lista o candidato de su elección. Solo se permite una marca por cada categoría de cargo. Emitir el voto: por último, debe doblar la boleta por la línea punteada, depositarla en la urna, firmar el padrón electoral y retirar su constancia de voto junto con su documento.

Cómo se vota con la boleta única para las elecciones de este domingo 26 de octubre de 2025

Quiénes son los candidatos en Córdoba

En la provincia de Córdoba, la BUP presentará 18 fuerzas políticas que compiten por las nueve bancas en la Cámara de Diputados. El orden de aparición en la boleta y los primeros cinco candidatos de cada lista son los siguientes:

Partido Libertario (200) : Agustín Spaccesi, Julieta Ceballos, Germán Cassinerio, Graciela Giordano y Diego Settimo.

: Agustín Spaccesi, Julieta Ceballos, Germán Cassinerio, Graciela Giordano y Diego Settimo. Alianza Fuerza Patria (507) : Pablo Carro, Coti San pedro, Pablo Tissera, María Dabhar y Emanuel Rodríguez.

: Pablo Carro, Coti San pedro, Pablo Tissera, María Dabhar y Emanuel Rodríguez. Alianza Ciudadanos (502) : Héctor Baldassi, Yanina Vargas, Martín Puig, Melisa Cabrera y Pablo Mussat.

: Héctor Baldassi, Yanina Vargas, Martín Puig, Melisa Cabrera y Pablo Mussat. Unión Popular Federal (218) : Mario Peral, Mariela Ramallo, Trinkette Luque, Carmen Oliva y José Sandoval.

: Mario Peral, Mariela Ramallo, Trinkette Luque, Carmen Oliva y José Sandoval. Alianza Encuentro por la República (505) : Aurelio García Elorrio, Ana Bastan, Juan Teruel, Noelia Perrin y Rodrigo Agrelo.

: Aurelio García Elorrio, Ana Bastan, Juan Teruel, Noelia Perrin y Rodrigo Agrelo. Frente Federal de Acción Solidaria (216) : Stéfano López Chiodi, Paula Irusta, Esteban Vivas, Anahí Cabral y Marcelo Gómez Quevedo.

: Stéfano López Chiodi, Paula Irusta, Esteban Vivas, Anahí Cabral y Marcelo Gómez Quevedo. Política Abierta para la Integridad Social - PAIS (231) : Edgar Bruno, Patricia González, Ruben Bustos, María Castro y Antonio Spagnolo.

: Edgar Bruno, Patricia González, Ruben Bustos, María Castro y Antonio Spagnolo. Alianza Córdoba Te Quiero (503) : Julio Lucero, Myriam Alejos, Pablo Tulián, Érica Tomatis y Gerardo Nieva Allue.

: Julio Lucero, Myriam Alejos, Pablo Tulián, Érica Tomatis y Gerardo Nieva Allue. Partido Demócrata (85) : Pablo Martelli, Paola González, Maximiliano Ledesma, María Centeno y Pablo Schüle.

: Pablo Martelli, Paola González, Maximiliano Ledesma, María Centeno y Pablo Schüle. Acción para el Cambio - APEC (169) : Alfredo Keegan, Paola Rimieri, Marcelo Cordero, Lorena Gay Valdez y José Olivares.

: Alfredo Keegan, Paola Rimieri, Marcelo Cordero, Lorena Gay Valdez y José Olivares. Defendamos Córdoba (501) : Natalia De la Sota, Marcelo Ruiz, Marta Lastra, Gustavo Rossi y Graciela Fassi.

: Natalia De la Sota, Marcelo Ruiz, Marta Lastra, Gustavo Rossi y Graciela Fassi. Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (508) : Liliana Olivero, Josué Plevich, Viki Caldera, Jorge Navarro y Soledad Díaz.

: Liliana Olivero, Josué Plevich, Viki Caldera, Jorge Navarro y Soledad Díaz. Alianza La Libertad Avanza (504) : Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch.

: Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch. Unión Cívica Radical - UCR (3) : Ramón Mestre, Patricia Rodríguez, Martín Lucas, Norma Ghione y Franco Jular.

: Ramón Mestre, Patricia Rodríguez, Martín Lucas, Norma Ghione y Franco Jular. Pro - Propuesta Republicana (64) : Óscar Agost Carreño, Camila Pérez, Francisco Iser, Agustina D’amario Zulkoski y Giuseppe Bosco.

: Óscar Agost Carreño, Camila Pérez, Francisco Iser, Agustina D’amario Zulkoski y Giuseppe Bosco. Movimiento Avanzada Socialista (238) : Julia Di Santi, Eduardo Mulhall, Davina Maccioni, Franco Bergero y Malena Mulhall Pereyra.

: Julia Di Santi, Eduardo Mulhall, Davina Maccioni, Franco Bergero y Malena Mulhall Pereyra. Partido FE (233) : Juan Saillen, Celeste Giacchetta, Fernando Mancinelli, Mónica Grandi y Aldo Ortega.

: Juan Saillen, Celeste Giacchetta, Fernando Mancinelli, Mónica Grandi y Aldo Ortega. Alianza Provincias Unidas (506): Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure e Ignacio García Aresca.

