La pandemia que nos afecta generó situaciones de alto impacto: las medidas sanitarias para preparar el sistema de salud, las económicas y sociales y la suspensión de las clases presenciales para pasar sin escalas a un formato virtual. Este contexto nos interpela y nos pone a reflexionar sobre los desafíos de las políticas para la educación que viene .

Como sostiene Elisa Carrió en La educación como política central del porvenir : "Hay crisis de civililización cuando las categorìas que dieron identidad en el pasado no pueden dar cuenta en una identidad futura. Es como si a todo lo que el sujeto estuviera atado se le moviera y tuviese, además, la percepción de que no es solo un terremoto sobre el cual después podrá venir la tierra, sino que se trata de un terremoto en el que en algún momento se van a mover las categorías del pasado. Los que nacieron bajo aquellas ideas y con las otras categorías tienen una tendencia aunque ya no existan. Porque, en todo caso, no están las categorías, están tratando de sostenerse ellos mismos".

La categoría de ciudadanos del mundo se ve interpelada cada vez que estas crisis de ciudadanía -con fronteras más cerradas- reducen la circulación global y cada Estado-Nación intenta proteger a sus propios con fuertes medidas de aislamiento.

En la Argentina, la pandemia interpela también a la escuela como tecnología moderna y a los tradicionales dispositivos escolares -como las aulas, los espacios comunes y la presencialidad. El sistema educativo nacional, sobre todo en la enseñanza obligatoria, es preferentemente de carácter presencial y los procesos de enseñanza-aprendizaje trascurren en las aulas . En ese sentido es que la escuela se constituyó en una institución social. Algo similar ocurre con las familias, debido al vínculo inaugural, en la tríada clásica escuela-conocimiento-familias.

Es así que las infancias están siendo fuertemente interpeladas porque la escuela es el ámbito privilegiado de desarrollo humano, social, cognitivo, afectivo y principal formadora de ciudadanía crítica. Las tradicionales tecnologías escolares no pudieron dar respuesta al abordaje de las trayectorias educativas de los niños y niñas en tiempos de pandemia. Esto provocó una rápida reacomodación de las familias y de los hogares para atender las demandas educativas. Considero que los oficios del lazo -que hacen que los niños y niñas incorporen a la sociedad y la cultura- son irremplazables. La institución escolar es el ámbito para que los niños y niñas puedan sociabilizar y aprender, y la educación cumple sus efectos cuando el Estado puede garantizar sus derechos.

La política educativa abordada por el gobierno actual intenta seguir educando a través de diversas plataformas virtuales y educación a distancia en un sistema educativo históricamente presencial. Esto produce un impacto muy complejo, dinámico e intenso donde sólo podemos observar una porción muy pequeña de este proceso como la ¨punta de un iceberg¨. Mientras que en las profundidades se producen un conjunto de fenómenos, muchos de ellos inconmensurables. Algunos pocos podrán emerger y otros jamás podremos dimensionarlos, sin embargo, todos de alguna manera impactan en la superficie y en la educación como constitutiva de las subjetividades

Esta coyuntura está visibilizando y profundizando las desigualdades ya existentes, en detrimento de la cohesión social y el progreso . Las brechas digitales vuelven a ser nuevos emergentes, la accesibilidad a la conectividad pareciera ser hoy la nueva forma de medir la equidad. Y en este punto no coincido con plantear el dilema entre redes o paredes. Al observar la escuela en el dominio histórico-social, esa institución gana los contornos de una tecnología, se la puede pensar como una maquinaria de saberes, un dispositivo con componentes entrelazados, una herramienta o un intrincado artefacto destinado a producir procesos de enseñanzas, aprendizajes y subjetividades.

La educadora argentina Graciela Frigerio expresa a propósito de las tecnologías y de los oficios del lazo: "La tecnología es producto de los saberes y los conocimientos. El problema es cuando se fetichiza, como la mercancía. (.) Algunos autores dicen que vivimos en tiempos de bulimia tecnológica. Hay una apetencia por las nuevas tecnologías que no necesariamente se traduce en deseo de saber. No estamos muy seguros de que acumular datos, saber navegar, simplificar el lenguaje, perder vocabulario, y, sobre todo, dejar de mirar a un otro a los ojos, conduzca a un mundo común donde den ganas de vivir. No hay que menospreciarlas ni se pueden descartar, pero tampoco hay que hacer que las nuevas tecnologías suplanten lo propiamente humano de un encuentro interpersonal, intergeneracional, un encuentro de subjetividades, con todos los conflictos que eso implica".

En este contexto de complejidades se impone el diseño y planificación de políticas educativas para dar respuestas federales a las necesidades de cada jurisdicción. Las crisis nos exigen respuestas pero nos brindan nuevas oportunidades para reorientar, contextualizar e implementar una nueva institucionalidad educativa, basada en los principios de justicia educativa, en el reconocimiento del otro como sujeto de derechos, en la construcción social de subjetividades y ciudadanías, abierta a distintas tecnologías. En definitiva, una educación que forme para construir un ciudadano del mundo y que sea parte de un ecosistema integrador e inclusivo.

Es fundamental para las familias, para las niñas y niños y para los jóvenes volver a tener ese lazo tan sensible y potente con las maestras y maestros en el aula, como dispositivo escolar de excelencia. Creemos que las políticas para la educación que viene impactarán positivamente si somos capaces de construir un diálogo verdadero y sincero que implique autoimponernos una cláusula ética inexcusable que impida la mentira y tenga el deber de escuchar y reconocer al otro para lograr los acuerdos educativos, sociales y políticos que estos tiempos reclaman.

Diputado nacional y jefe de Bloque CC ARI