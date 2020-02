Redes: "papelón" se volvió tendencia tras la visita de Daniel Scioli al Congreso

"Desde el 3 de marzo me hago formalmente cargo de la Embajada. Esto no ha sido publicado en el Boletín Oficial y no ha salido todavía el decreto presidencial"

El diputado nacional y futuro embajador en Brasil, Daniel Scioli, encendió la polémica en redes después de que se hiciera presente en el recinto de la Cámara de Diputados. La oposición criticó la jugada para que el oficialismo obtenga el quórum necesario y así iniciar la sesión en la cual buscará, en un trámite exprés, eliminar las jubilaciones de privilegio.

"Papelón" fue la palabra que usaron los críticos de la jugada que realizó el Frente de Todos y rápidamente se transformó en trending topic.

Una de las personas que lo utilizó fue la periodista María O'Donell, quien tuvo uno de los tuits más aceptados entre los usuarios buscando un punto medio: "Estoy totalmente de acuerdo con la reforma del sistema jubilatorio de los empleados jerárquicos del Poder Judicial, pero lo que acaban de hacer con Scioli sentado en el recinto es un papelón".

Y una usuaria así le respondía: "Que scioli vote es legal y su presencia fue una maniobra para llegar al quórum, algo absolutamente normal en la política parlamentaria. Papelón es que defiendas esto María".

Ante la polémica, Scioli habló y detalló por qué asistió al recinto. "Como lo he manifestado a las autoridades de mi bloque y a la presidencia de la Cámara, desde el 3 de marzo me hago formalmente cargo de la Embajada. Esto no ha sido publicado en el Boletín Oficial y no ha salido todavía el decreto presidencial", dijo.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, expresó:"Hasta que haya aceptación de su renuncia, sigue siendo diputado, y este cuerpo no ha tratado la renuncia del diputado Scioli".

A partir de esto, comenzaron los dardos cruzados entre funcionarios opositores y oficialistas en redes. "Mandaron pliego al Senado. Este aceptó el pliego. Brasil aceptó y le dió el placet. Publicaron en el boletín de cancillería. Lo recibió [Jair] Bolsonaro. Consiguieron quórum con 128 Diputados y un Embajador. @danielscioli se auto percibe diputado #papelon", escribió el diputado por Cambiemos, Waldo Wolff.

En el mismo tono, el diputado Fernando Iglesias, tuiteó: "Las cuestiones de privilegio se tratan ANTES de avanzar en los proyectos. Leé el reglamento de @DiputadosAR Sergio. No sos un presidente, sos un papelón".

Desde el otro lado, las respuestas se hicieron oír. El diputado por el Frente de Todos, Itai Hagman, escribió: "Hoy dimos un pequeño paso para una Argentina más justa. Menos privilegios son la condición para más derechos. El papelón de Cambiemos los deja al desnudo: divididos entre ellos, divorciados de la sociedad y defendiendo intereses corporativos #ArgentinaJusta".