Para evitar la fractura del PJ, Cristina Kirchner les envió un mensaje a los gobernadores que negocian el presupuesto con la Casa Rosada

Cristina Kirchner, siempre activa desde la prisión domiciliaria en San José 1111, está “hablando con todo el mundo”. Así la define una persona que conoce sus movimientos. En esas charlas, la expresidenta bajó un mensaje unívoco para su tropa, que según reconstruyó LA NACION, se traduce en estas palabras: todo bien con que negocien el Presupuesto con la Casa Rosada, nadie los va a juzgar, pero no rompan la unidad en el Congreso.

La expresidenta sigue de cerca por estas horas los puentes que tiende el gobierno de Javier Milei a través de su nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores peronistas. La Casa Rosada habilitó el diálogo con algunos de ellos pero no con todos. El caso más sensible es el del santiagueño Gerardo Zamora: además de ser un aliado histórico de la exmandataria, mantendrá un peso legislativo más que relevante en ambas cámaras: tres senadores (incluido él) y siete diputados que le responden. Santilli viajará el viernes a verlo.

Gerardo Zamora recibe el viernes a Santilli en Santiago del Estero

Convencida de que en estas negociaciones la Casa Rosada busca por lo bajo romper al peronismo, debilitado después de la elección nacional de octubre, la expresidenta evitó ponerse susceptible y dio luz verde para que los gobernadores negocien el presupuesto con el Gobierno y pidan fondos.

Con Zamora tiene muy buen vínculo y hablan seguido. Incluso dicen los que saben que ella cree que Javier Milei debe tener su hoja de ruta para 2026, el presupuesto, más allá de que el kirchnerismo duro no lo acompañará. Alegan que es una “institucionalista”.

“Nadie va a echar a nadie por el presupuesto. Mientras sea beneficioso para los gobernadores, Cristina no va a poner peros ni los va a condenar. Ella sabe qué significa estar sin presupuesto”, dicen fuentes del kirchnerismo a LA NACION.

Es que en 2011, en el fin de su primer mandato como presidenta, Cristina Kirchner tuvo que administrar sin este plan, ya que no contó con el respaldo de la Cámara de Diputados. De momento, Milei ya lleva dos años sin conseguir (los más desconfiados dicen “sin buscar”) aprobarlo.

Sin embargo, la laxitud de Cristina Kirchner con los gobernadores tiene por supuesto una contrapartida. “La expresidenta bajó la orden de que los bloques del Congreso queden en unidad”, sentenciaron quienes la escucharon por estos últimos días.

Esto más allá de que la modalidad sea unidad total o a través de interbloques. La expresidenta busca contener un espacio que cada vez tiene más fricciones, intentos independentistas y cuestionamientos a su conducción.

Cristina Kirchner recibió a Ricardo Quintela en San José 1111, en el marco de sus conversaciones para intentar evitar que el peronismo se rompa Instragram Cristina Kirchner

Además de las conversaciones con Zamora, el Gobierno también tendió puentes con Raúl Jalil. Sigue en duda si el mandamás de Catamarca armará un nuevo bloque, apartado de Unión por la Patria (UP), con sus legisladores.

En este momento, Cristina Kirchner todavía es la jefa de parte de la oposición pero encuentra reparos de gobernadores e intendentes que quieren despegarse de su liderazgo. Cómo quedarán los bloques legislativos del peronismo todavía es una incógnita.

Anoche, durante una reunión del Partido Justicialista (PJ), se definió que los senadores kirchneristas, que antes estaban divididos en dos extracciones -una comandada por Juliana Di Tullio y otra por José Mayans- queden unificados bajo el nombre “Bloque Justicialista”.

Por su parte, el Gobierno busca generar otros interlocutores con sectores de la oposición que no tengan una postura tan extrema frente a la administración nacional. El escenario ideal para la Casa Rosada es lograr que el peronismo se desgrane y en ese desgranamiento encontrar puentes de negociación por fuera del kirchnerismo.