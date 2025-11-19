La Justicia ordenó el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner; un cuadro de Klimt se vendió por US$236 millones
Además, hoy declara Diego Spagnuolo por Andis; la comisión de Diputados que investiga a $LIBRA dice que Javier y Karina Milei son responsables en la estafa cripto; River y Racing jugarán con público. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 19 de noviembre de 2025
LA NACION
- La Justicia ordenó el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez. El Tribunal Oral Federal 2 resolvió avanzar con la ejecución de más de 80 propiedades para cubrir el monto actualizado de 685.000 millones de pesos por la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple una pena en su casa a seis años de prisión. La medida alcanza también a Máximo y Florencia Kirchner.
- La oposición concluyó que Milei habría incurrido en el delito de mal desempeño en sus funciones por $LIBRA. Diputados opositores que integran la comisión investigadora concluyeron en su informe final que tanto el Presidente como su hermana Karina fueron engranajes claves que, por acción y por omisión, habilitaron una presunta estafa a nivel internación, y les caben responsabilidades políticas por el hecho. El oficialismo calificó el informe de “delirio”.
- Declara hoy Diego Spagnuolo en la causa por supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad. El ex titular de la Andis deberá responder sobre el presunto esquema de sobornos y pedidos de coimas en ese organismo, en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al programa Incluir Salud. La declaración indagatoria está prevista para las 13 en Comodoro Py.
- Una obra de Gustav Klimt se vendió a valor récord. La pieza rematada pertenecía a la colección de Leonard Alan Lauder, y se vendió por más de 236 millones de dólares. Se convirtió en la obra de arte moderno que mejor precio alcanzó en subastas y en la segunda más cara de la historia.
- Racing-River se jugará con público. Aprevide le levantó la sanción a la Academia, que tenía que cumplir tres partidos a puertas cerradas de local por uso de pirotecnia en las semifinales de la Libertadores ante Flamengo y solo cumplió uno. Ahora podrá jugar con hinchas en el encuentro por octavos de final del torneo Clausura del próximo lunes a las 19.30.
LA NACION
