Qué dijo Javier Milei en LN+ tras la captura de Maduro por parte de EE.UU.

El presidente Javier Milei reaccionó de forma contundente al anuncio de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Tras un primer mensaje en redes sociales, el mandatario argentino profundizó su postura en una entrevista exclusiva con LN+, donde detalló sus argumentos y expectativas sobre el futuro político de Venezuela.

El primer pronunciamiento del presidente libertario llegó a través de su cuenta personal de X, apenas se conoció la noticia de la detención del líder chavista. En un breve, pero enfático mensaje, expresó: “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”. De esa manera, evidenció su celebración por el desenlace reportado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las palabras de Javier Milei en LN+ tras el operativo de EE.UU. (Captura: X @JMilei)

Poco después de este posteo, y en diálogo con LN+, el presidente Javier Milei amplió sus consideraciones sobre el impacto de la operación militar estadounidense y la figura de Maduro. En sus palabras, subrayó la significancia del evento para la política internacional y la estabilidad regional. Durante la entrevista, el Presidente no dudó en catalogar la salida de Maduro como un momento trascendental. Asimismo, afirmó que este hecho representa “la caída de un dictador, de un terrorista y de narcotraficante que quiso aferrarse al poder”. En esa misma línea, opinó que Maduro había manipulado los procesos electorales para quedarse en el gobierno, a pesar de lo que él consideró una derrota en las urnas.

Por otro lado, el mandatario argentino denunció las extensas conexiones internacionales del líder chavista, lo que delineó un complejo entramado de influencias y actividades ilícitas que, según él, trascienden las fronteras venezolanas. En la entrevista, mencionó: “Maduro es un usurpador del poder, él venía trampeando [sic] las elecciones, la última fue una derrota muy fuerte, pero él quiso quedarse aferrado al poder. Esta es la caída de un dictador. Y más fuerte todavía es la línea por la cual Estados Unidos hace esta operación: porque es un narcoterrorista que tiene conexiones profundas con Podemos en España, que causó interferencias electorales en la Argentina, Colombia, México, Bolivia, que tiene vínculos con Irán, con Hezbollah, con Hamas, con las disidencias de las FARC, que lavó dinero, que tiene un rol similar al que tenía Cuba en los 70, importando comunismo y terrorismo”.

El momento del ataque en Caracas

Además, Milei enfatizó que la captura de Maduro no solo beneficia a Venezuela, ya que cerró su análisis señalando que lo ocurrido “es una excelente noticia para el mundo libre”.

Finalmente, el Presidente se refirió a las implicaciones futuras para el país latinoamericano tras los bombardeos y la partida de Nicolás Maduro. Sobre eso, consideró que quedará en una situación de debilidad y que el camino a seguir debería ser la asunción de Edmundo González, a quien diversos países reconocieron como el legítimo vencedor de las últimas elecciones presidenciales venezolanas. Al respecto, el mandatario argentino fue categórico: “Edmundo debería asumir. Los cómplices del régimen deberían seguir la misma suerte [que Maduro]”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA