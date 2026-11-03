Para los argentinos es importante que el papa León XIV aborde una agenda social durante su visita al país

A días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, un informe de la consultora Opinaia reveló que los argentinos esperan que, durante su visita, el Sumo Pontífice aborde una agenda de impronta social, centrada en la pobreza, la desigualdad, el trabajo y la situación económica del país.

Consultados sobre los temas que consideran prioritarios para que el Papa plantee durante su visita, los encuestados ubicaron en el primer lugar, con amplia ventaja, “pobreza y desigualdad” (33%). Detrás aparece “familia, vida y valores” (20%), un eje ligado a lo religioso, pero en tercer lugar reaparece la agenda económica y social con “trabajo y empleo” (18%).

El listado continúa con “fe y religión” (17%), seguido de cerca por “situación económica del país” (16%). Más atrás se ubican “convivencia social y diálogo político” (12%), “inseguridad y violencia” (11%) y “educación” (9%).

Los argentinos esperan que el Papa aborde la pobreza, la desigualdad, el trabajo y la situación económica durante su visita Opinaia

La visita del Papa se extenderá entre el domingo 8 y el miércoles 11. Se espera que traiga a la Argentina un mensaje vinculado a la justicia social, la pobreza, la problemática del empleo y la necesidad de “desarmar el lenguaje” frente a la agresividad y la violencia verbal, conceptos que podrían incomodar al gobierno de Javier Milei y a la dirigencia política.

El Pontífice incluso conocerá la cárcel de Devoto y el Cotolengo Don Orione, que concentra en Claypole una población de 400 personas con discapacidades severas, un frente conflictivo para el Presidente.

El papa León XIV y Javier Milei vatican media

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, descartó este martes que León XIV quiera dejar un mensaje sobre la “política local”, pero nombró la pobreza entre los asuntos que podría mencionar: “Ellos no tienen la intención de dar un mensaje político: van a hablar de temas de la Iglesia que tienen que ver con lo pastoral, con la protección de los vulnerables, con la pobreza... ¿De qué otro tema hablaría la Iglesia?”.

Mientras, el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, dijo en una entrevista con LA NACION que “el Gobierno sigue trabajando para que no se politice la visita de León XIV a la Argentina”.

En este sentido, la encuesta de Opinaia muestra que la mayoría de los argentinos entiende que las “ideas y valores sobre los principales temas sociales” de Milei y del Papa son distintos. El 28% evalúa que son “poco similares”; el 26%, “nada similares”; juntos cosechan el 54%. En contraste, el 19% opina que son “bastante” parecidos y apenas el 9%, “muy similares”.

El 54% de los consultados considera que las ideas y valores de Milei y el Papa son "poco" o "nada" similares Opinaia

“Solo 28% considera cercana la relación personal e institucional y 27% ve similitudes en ideas y valores, frente a mayorías que señalan distancia. Aun así, la mitad cree que la visita no afectará la imagen de Milei y 22% incluso anticipa una mejora [frente a un 14% que pronostica un impacto negativo], especialmente entre votantes de La Libertad Avanza (LLA)”, sostiene la consultora.

Participación e imagen

De todos modos, la mayor parte de los consultados considera la llegada del Papa como un acontecimiento histórico o religioso, antes que político. El 37% interpreta la visita como un hecho histórico que trasciende diferencias religiosas y políticas y un 31% lo entiende como un acontecimiento religioso, frente al 17% que resalta sus implicancias políticas.

Las emociones que despierta el paso de León XIV por la Argentina son eminentemente positivas. Alegría, esperanza y orgullo reúnen un 54%. Solo un 6% reporta rechazo o preocupación. Sin embargo, la indiferencia es la respuesta individual más mencionada (29%).

Con los gobiernos de la Nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires y Córdoba preparándose para recibir a millones de personas, el 55% de los consultados por Opinaia aseguró que “seguramente iría” o “podría llegar a ir” a las misas y actos del Papa. El 45% restante dijo que no asistiría.

Participación en las actividades del papa León XIV Opinaia

En términos de imagen, el papa León XIV “se destaca como la figura internacional mejor valorada y muestra una imagen favorable que atraviesa las principales identidades políticas”, afirma Opinaia.

El Sumo Pontífice cuenta con una imagen positiva del 67% y cosecha un diferencial favorable de 51 puntos.

La valoración positiva supera el 60% –subraya la consultora– entre votantes de LLA (63%), Fuerza Patria (79%) y Provincias Unidas (70%), aunque desciende al 48% entre quienes votaron al Frente de Izquierda.

La imagen del Papa, según una encuesta Opinaia

Su imagen aventaja ampliamente la evaluación de la opinión pública frente a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (48% positiva y 43% negativa); España, Pedro Sánchez (37%-46%); Rusia, Vladimir Putin (35%-58%); Estados Unidos, Donald Trump (35%-61%); y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (18%-56%). También la del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (24%-61%).

Por último, el 40% de los argentinos considera que León XIV “mantiene alguna continuidad pero también introduce cambios” respecto del papa Francisco. Para el 21% representa una “continuidad” y para el 13%, un “cambio”.

Los datos fueron recogidos del 26 al 29 de octubre.