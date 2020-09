El ministro de Economía, Martín Guzmán, deberá responder esos cuestionamientos el martes, cuando se presente ante los diputados Crédito: Captura

Laura Serra Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de septiembre de 2020 • 11:40

Tras el cierre de las negociaciones de la deuda con los bonistas bajo legislación extranjera, el ministro de Economía, Martín Guzmán, había prometido que el presupuesto 2021 mostraría la senda con la que la economía saldría lentamente de la crisis. Sin embargo, según la advertencia de legisladores de la oposición y analistas privados, el proyecto contiene inconsistencias y expresa metas macroeconómicas que, en principio, estarían lejos de poder cumplirse.

El ministro Guzmán escuchará las dudas y las críticas de la oposición este martes, cuando se presente ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. "Esperábamos ansiosos el proyecto de presupuesto 2021: el Gobierno le había subido mucho el precio, presentándolo como el programa económico que no había dado a conocer hasta ahora. Sin embargo, al revisarlo, se observan inconsistencias y agujeros que lejos están de generar confianza", enfatizó a LA NACION el diputado y jefe de la UCR, Alfredo Cornejo.

Para 2021, el Gobierno prevé un crecimiento de la economía del 5,5% -frente a la caída del 12,1% del PBI proyectada para este año-, una inflación del 29% en diciembre y un tipo de cambio nominal de $102,4 por dólar para fin del año próximo. Asimismo, la Casa Rosada prevé reducir el déficit primario al 4,5% el año próximo.

¿Cuáles son las inconsistencias que señala la oposición? Por el lado de los ingresos, el cálculo previsto para 2021 podría quedar desactualizado si, finalmente, prospera la reforma tributaria prometida por el Gobierno y, con ella, un cambio en el impuesto a las ganancias, uno de los tributos de mayor peso en la recaudación. Sin embargo, el proyecto todavía no fue enviado al Congreso.

Por el lado de los gastos, tampoco se conoce todavía cuál será la nueva fórmula de movilidad de los haberes jubilatorios que se aplicará a partir del año próximo. Si se considera que el gasto en seguridad social supera el 50% del total, este dato resulta clave para saber qué margen tendrá el Estado para cumplir con el resto de las pautas de gasto previstas.

Inflación y emisión

La estimación del 29% de inflación para el año próximo es el dato que más dudas genera. "Una emisión monetaria para financiar el déficit del Tesoro que implica un 40% de expansión colisiona con la meta de inflación prevista", advierte Luciano Laspina, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto.

Más allá de la opinión de los diputados de la oposición, también los analistas económicos tienen sus dudas sobre la viabilidad de las proyecciones macroeconómicas planteadas en el proyecto del Gobierno.

"Se observa que, a medida que se van liberando las actividades, los precios suben fuerte. Todavía hay muchos precios pisados, entre ellos el de las tarifas: habrá que ver cómo la normalización del precio de estos servicios impacta en la inflación. A esto se suma que el año próximo se mantendrá una fuerte emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal", advirtió el economista Rafael Flores, de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

En su último informe, la consultora Economía & Regiones va en la misma línea: "Si la oferta monetaria aumenta más que la demanda de dinero, el desequilibrio monetario se acrecienta, el desequilibrio cambiario también aumentará y la pérdida del poder adquisitivo del peso se potenciará, con lo cual el dólar subirá más y la inflación se acelerará".

"Contrario a lo que se esperaba, el presupuesto 2021 no marca una hoja de ruta: no dice cuál será el programa monetario del próximo año ni cómo se va a resolver el problema fiscal. Se anticipa que habrá un aumento en las exportaciones, pero no se explica cómo, sobre todo luego de las últimas disposiciones en materia cambiaria", añadió Flores.

"Las metas del presupuesto lucen inconsistentes. Sin un programa económico proyectar un presupuesto es como escribir en el agua", insistió Laspina.

Cornejo advirtió, además, que el presupuesto 2021 suspende la ley de responsabilidad fiscal sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri que, en líneas generales, pretendía que las provincias ordenen sus finanzas y que el gasto no exceda el nivel de ingresos. "Se suspende la ley para que los gobernadores aumenten el empleo público sin rendir cuentas", advirtió.

Conforme a los criterios de Más información