El presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, afirmó esta mañana que "la política está muy involucrada" en el paro de pilotos que comenzará esta medianoche y durará 48 horas después del fracaso de las negociaciones con los gremios, apuntó contra el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y definió a la medida de fuerza como un "paro K".

"Es algo que no es nuevo. La política está muy involucrada. Siempre pusieron palos en la rueda", dijo esta mañana en radio La Red, consultado sobre las negociaciones trabadas con el gremio APLA, de Pablo Biró.

Ayer, Biró -un gremialista cercano al kirchnerismo- ratificó el paro de 48 horas para este fin de semana a pesar del llamado a conciliación obligatoria que dispuso la Secretaría de Trabajo y después de una reunión de tres hroas con la empresa estatal.

Consultado sobre el pedido de Alberto Fernández a los gremios para que desactiven el paro, Malvido aseguró que fue un mensaje "para la tribuna".

"Esto es para la tribuna, ¿eh? Para que quede como que están aplicando racionalidad a una cuestión que no tiene ninguna racionalidad. Si el candidato quisiera que no paren, no paran", afirmó.

Hacia el final de la entrevista, el periodista Luis Novaresio le consultó si se trataba de un "paro K", a lo que Malvido contestó: "Es una buena definición".

Siguen las negociaciones

El titular de la línea de bandera adelantó que las negociaciones seguirán hoy. "No me doy por vencido todavía. Ojalá podamos llegar a un acuerdo hoy. Hoy seguiremos en diálogo con los pilotos para que no haya paro y no haya afectación a nuestros clientes", dijo Malvido. "Vamos a hacer una propuesta. No estamos en condiciones de hacer una propuesta como la que ellos están imaginando y son las propuestas que otros gremios ya aceptaron", agregó.

"Está muy claro que con los amentos que ya recibieron y el crecimiento de la industria, no tiene ningún asidero" la medida de fuerza, subrayó hoy Malvido. "Un paro de 48 horas es un paro salvaje, no nos permite recuperarnos", lanzó, y dijo que unos 70.000 se verán afectados.

Malvido dijo además que los sueldos de los pilotos "son altos y responden a su profesionalidad". "Tenemos 1300 pilotos para 82 naves, naves de todo tipo", señaló.