Milei adelanta la campaña electoral con viajes al interior, pero mantiene el “pacto de no agresión” con gobernadores dialoguistas

Promesas a través del megáfono, pedidos de ir por la reelección y caravanas de seguidores recrean por estos días un clima electoral cuando aún restan casi dos años para la próxima contienda. En ese marco, Javier Milei adelanta los tiempos de la campaña presidencial: el Gobierno se propuso recorrer todo el país durante este año, con especial foco en las provincias que representan un mayor desafío en las urnas para La Libertad Avanza (LLA).

Aunque el Poder Ejecutivo persigue una agenda de alcance federal, el armado del itinerario cuida los acuerdos con los gobernadores dialoguistas que a lo largo de estos dos años colaboraron con el oficialismo en el Congreso. Las provincias de los aliados no figuran entre las prioridades al momento de definir el orden de los destinos ni de garantizar la presencia territorial de Milei, incluso con nueve distritos todavía pendientes de una visita presidencial desde que asumió. Un grupo de distritos en los que rige una suerte de pacto de no agresión.

El formato elegido para que LLA gane millas de cabotaje es el “Tour de la Gratitud”, que ya tuvo escalas en Córdoba, en diciembre, y en Mar del Plata, la semana pasada. Los próximos destinos serían Santa Fe, La Rioja, Entre Ríos, Mendoza y Jujuy, aunque Milei no asistiría a todos, según detalló a LA NACION un alto dirigente libertario al tanto de la planificación. “La idea es lograrlo antes del Mundial de fútbol”, indicó, en alusión al torneo que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Javier Milei cantó junto al Chaqueño Palavecino en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María en su 60° edición Sebastián Salguero

Según detalló la fuente, entre esos destinos el líder libertario solo visitaría Santa Fe y La Rioja, provincia en la que será clave la participación del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, candidato a gobernador por LLA en 2023 y con aspiraciones de volver a competir en 2027. Estaba previsto que el distrito gobernado por Ricardo Quintela fuera la próxima escala de la recorrida, pero la definición de la fecha quedó atada a la agenda del presidente de la Cámara baja, que se organiza en función de la dinámica parlamentaria.

También se espera la presencia de Milei en Formosa y Tucumán –cuando se concreten estos destinos– que, al igual que La Rioja, gozan de una extensa tradición peronista. En este sentido, el dirigente libertario señaló a LA NACION que, a la hora de delinear los recorridos, prima la lógica de la dificultad electoral con miras a 2027 antes que el resultado de los comicios del año pasado. En los tres distritos triunfó el peronismo en las legislativas del 26 de octubre.

El criterio para diseñar el circuito y sumar la presencia de Milei incluye el desafío electoral, el volumen poblacional y la afinidad del Presidente con la dirigencia local, según explicó la fuente. “Donde es más difícil ganar, más presencia presidencial vamos a tener”, sintetizó.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, protagonizará el “elenco firme” de la comitiva del “Tour de la Gratitud”. “Javier oscila” y, según la provincia, el proyecto implica que formen parte de la comitiva Martín Menem –alfil de la hermana del jefe de Estado– y “algún miembro del gabinete”.

¿Pacto de no agresión?

Son nueve las provincias que aún esperan la visita del Presidente: San Luis, Salta, Misiones, Catamarca, Jujuy, Chubut, La Pampa, La Rioja y Formosa, según el seguimiento del politólogo Pablo Salinas. De concretarse los planes proyectados, solo La Rioja y Formosa recibirían por primera vez a Milei.

Del mapa trazado por el armador libertario y tomando en cuenta los distritos que no pisó, se desprende que el Presidente continuará sin visitar provincias gobernadas por mandatarios cuyos legisladores han colaborado con el oficialismo en el Congreso: Salta (Gustavo Sáenz), Misiones (Hugo Passalacqua), Catamarca (Raúl Jalil), Jujuy (Carlos Sadir) y Chubut (Ignacio Torres). En San Luis -otro terreno en el que seguiría sin presentarse- existió, incluso, un pacto electoral de no agresión: LLA no presentó listas en los comicios locales celebrados en mayo y el gobernador Claudio Poggi replicó el gesto en las nacionales. Así, Milei preservará la sintonía con los jefes distritales dialoguistas, a quienes les pidió apoyo para avanzar con la reforma laboral, por ejemplo.

Pese a no haber pisado aquellas nueve provincias, en las elecciones legislativas LLA se impuso en cinco de ellas: Chubut, Misiones, Jujuy, San Luis y Salta.

Entre los distritos que aún no visitó, la polémica más reciente se dio en Chubut, afectado por los incendios en el sur. Desde la oposición cuestionaron al líder libertario, especialmente luego de que visitara Mar del Plata y se subiera al escenario del teatro Roxy, junto a su expareja Fátima Flórez, para cantar “El rock del gato”. El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, publicó: “Mientras la Patagonia se incendia, el Presidente se divierte cantando”. En el mismo sentido se manifestaron diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda.

A lo largo de su mandato, Milei realizó 46 viajes al interior del país. El distrito que encabeza el ranking es la provincia de Buenos Aires, con 12 visitas. La mitad de esos traslados tuvieron como destino Mar del Plata –partido de General Pueyrredón–, donde LLA se impuso en octubre por más de 18 puntos.

Le sigue Córdoba, con 10 viajes, siete de ellos a la capital provincial. En tercer lugar se ubica Santa Fe, con cinco visitas presidenciales –tres a Rosario–. Más abajo aparecen Corrientes, Tierra del Fuego y Tucumán, con tres viajes cada una; Chaco y Mendoza, con dos; y Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santa Cruz, con una visita.

El registro temporal muestra que el Presidente realiza, por lo general, dos viajes mensuales al interior. Desde su asunción acumuló seis meses sin desplazamientos dentro del país y nunca superó las tres visitas en un mismo mes. La excepción fue octubre del año pasado, cuando registró un pico de 11 visitas a las provincias que se explica por la campaña electoral. La disputa legislativa se celebró el 26 de ese mes, y la seguidilla de traslados se interrumpió el día 23: no volvió a trasladarse hasta el 13 de noviembre.

En sus propias palabras, Milei se puso “la campaña al hombro”, especialmente después de la derrota electoral que había sufrido LLA en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, en las que el peronismo triunfó por más de 13 puntos.

Cuando viaja, el Presidente suele permanecer apenas unas horas en los destinos, donde participa de actos oficiales, conferencias o actividades partidarias. Salinas remarcó a LA NACION que “es un gobierno que no hace obra pública”, por lo que “lo único que ha inaugurado Milei en algunas –muy pocas– de las visitas son emprendimientos privados”, como cuando participó de la apertura de un supermercado en Mar del Plata.

Si bien el Presidente viajó más veces al interior (46) que al exterior (33), pasó más días de su gestión en otros países que en las provincias: estuvo fuera del país el 13% del tiempo, mientras que solo dedicó el 6% del mandato a recorridas por el interior, fuera del AMBA. “El doble que cabotaje”, resumió Salinas, quien realiza los seguimientos.

Su destino predilecto fue Estados Unidos, su principal aliado internacional, adonde viajó 14 de las 33 oportunidades y donde acumuló 48 días en total: más de un mes y medio.

A la región, en cambio, dedicó apenas diez visitas: tres a Brasil –por cuestiones de agenda internacional o conferencias de la derecha–, otras tres a Paraguay y una a Uruguay, Chile, Bolivia y El Salvador.