Una encuesta muestra una suba de la desaprobación del Gobierno

En medio de las últimas revelaciones sobre el caso $LIBRA y el escándalo por las propiedades y el vuelo privado de Manuel Adorni a Punta del Este, una encuesta registró un aumento de la desaprobación del gobierno del ppresidente Javier Milei. Según el sondeo, a marzo de este año, el 57,4% de los argentinos rechaza la gestión libertaria.

El dato surge del relevamiento LATAM Pulse Argentina publicado por Atlas Intel y Bloomberg. La desaprobación a la administración nacional creció desde que comenzó el año: en enero, el 47,6% de los consultados calificaba como “malo” o “muy malo” el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

La desaprobación al gobierno de Javier Milei trepó al 57,4% en marzo

La percepción del desempeño del propio Presidente también sufrió un desgaste en los últimos meses. Sucede que, durante el primer mes del 2026, Milei enfrentaba una desaprobación del 52,8%, cifra que trepó al 61,6% en marzo. Es la primera vez desde enero de 2024 -de acuerdo a los datos históricos difundidos por la firma- que el rechazo a su trabajo supera el techo del 60%.

La desaprobación es más alta entre las mujeres -69,5% frente a un 52,5% entre los hombres- y las personas de entre 35 y 44 años. En este grupo etario, los sentimientos críticos alcanzan el 72,9%.

La desaprobación de otros referentes de LLA se impone al momento de evaluar su imagen. Según datos de la firma, mientras la senadora nacional Patricia Bullrich presenta una imagen negativa del 60%, esa proporción crece en el caso de otras figuras como Martín Menem (63%), Santiago Caputo (66%) y Karina Milei (70%). No hay mediciones sobre Adorni.

Otros referentes de LLA como Santiago Caputo, Martín Menem o Karina Milei también tienen una imagen negativa superior al 60% Atlas Intel/Bloomberg

Ni la vicepresidenta Victoria Villarruel, hoy distanciada de su compañero de fórmula, ni otros dirigentes opositores como el titular de Pro, Mauricio Macri, la expresidenta Cristina Kirchner o el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lograron consolidar un balance positivo.

El aumento en las percepciones negativas hacia la administración nacional se da en medio de las relevaciones sobre el caso $LIBRA y luego de que se conociera que Adorni había viajado en un vuelo privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval y que su esposa Bettina Angeletti había integrado la comitiva presidencial que participó de la Argentina Week en Nueva York.

En este contexto, el relevamiento de Atlas Intel y Bloomberg muestra que la mitad de la población considera altamente probable que el país enfrente nuevas “revelaciones sobre grandes fraudes o esquemas de corrupción” en los próximos seis meses. El “aumento de robos y asaltos” y las “huelgas a gran escala” son otros de los principales desafíos señalados por los consultados.

Las revelaciones sobre fraudes o esquemas de corrupción fueron señalados como uno de los principales desafíos que deberá enfrentar la Argentina en los próximos meses. Atlas Intel / Bloomberg

En esta misma línea, según los resultados de la encuesta, la corrupción se erige hoy en día como el principal problema de la Argentina. El 43,3% de los consultados lo señaló como uno de los conflictos centrales, junto con el desempleo (42,2%). Le siguen los altos precios y la inflación, apuntados por un 35,3% de los consultados, y el debilitamiento de la democracia e instituciones (31,4%), muy por detrás de los dos temas que encabezan el listado.

La corrupción lidera el ranking de las principales problemáticas nacionales desde septiembre de 2025, aunque lo cierto es que la proporción de encuestados que lo mencionan ha caído desde entonces (del 53% al 43% actual). La preocupación por el desempleo, en cambio, trepó en los últimos meses, incluso tras la aprobación de la reforma laboral el mes pasado: subió del 35% en enero de este año a 42% en marzo.

Los encuestados señalaron la corrupción y el desempleo como los principales problemas que atraviesa la Argentina Atlas Intel/Bloomberg

Atlas Intel también relevó las percepciones respecto del acuerdo comercial que cerró la Argentina con Estados Unidos a principios de febrero. En coincidencia con la creciente preocupación por el desempleo, los resultados del relevamiento muestran que un 51% de los consultados cree que el pacto suscrito redundará en el cierre de fábricas y pymes, mientras que un 48,2% lo asocia a la pérdida de puestos de trabajo en industrias locales.

La mayoría de los consultados cree que el acuerdo comercial con Estados Unidos podría generar cierre de fábricas y pymes Atlas Intel/Bloomberg

En tanto, solo un 13,6% considera que permitirá atraer mayor inversión extranjera, un 19,9% confía en un aumento en las exportaciones argentinas y otro 25,5% apuesta a consolidar una baja en los precios para consumidores. Los encuestados tenían la posibilidad de indicar hasta dos efectos posibles del acuerdo.