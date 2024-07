Paro en Aerolíneas Argentinas: dictan conciliación obligatoria y habrá vuelos al inicio de las vacaciones de invierno

Escuchar

Este jueves por la tarde, Aerolíneas Argentina informó a través de un comunicado que la Secretaria de Trabajo y Empleo -a cargo de Julio Cordero- dictó la conciliación obligatoria con dos de los gremios aeronáuticos, quienes amenazaban con llevar adelante una medida de fuerza en medio de negociaciones paritarias y en respuesta a un decreto impulsado por Javier Milei, que incluye la quita de barreras de ingreso a las nuevas empresas que quieran operar en el país y reducción de las tarifas y las frecuencias. “Los vuelos del inicio de las vacaciones de invierno continuarán programados sin modificaciones”, señala el documento.

“Ante la advertencia sobre posibles medidas de fuerza en el contexto de la negociación de paritarias salariales, la compañía elevó el pedido de conciliación, que fue aprobado esta misma tarde por la autoridad laboral. El dictado de este instrumento insta a los sindicatos a suspender las medidas de fuerza previstas en el marco de este conflicto, abriendo una nueva instancia de negociación. De esta manera, la compañía aseguró la operación en una de las quincenas de mayor tráfico aéreo del año Aerolíneas Argentinas reafirma su compromiso de ofrecer el mejor servicio a sus pasajeros, manteniendo sus altos estándares de calidad ”, alude el escrito.

Desde la cartera de Trabajo difundieron un escrito en el mismo sentido: “La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha dictado la Conciliación Obligatoria Conciliación Obligatoria desde las 00.00 horas del día 12 de julio en el conflicto que mantienen la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes con la empresa Aerolíneas Argentinas. La medida se ha dictado con el objetivo de garantizar la normalidad en el inicio del período de vacaciones de invierno y privilegiando la normal prestación del servicio en un momento donde miles de argentinos planean desplazarse por todo el país”.

Stand de Aerolíneas Argentinas Fabián Marellivuelos

El pasado miércoles, Javier Milei firmó un decreto de tres capítulos con el que pretende de manera formal llevar adelante la desregulación del mercado aerocomercial. Como precisó LA NACION, el corazón de la iniciativa pasa por quitar barreras de ingreso a las nuevas empresas que quieran operar en la Argentina y desregular las tarifas y las frecuencias. La novedad radica en que no solo se aplicará a las líneas aéreas, sino también a las compañías que hacen soporte en tierra. Es decir, terminará el monopolio de Intercargo, la empresa pública que realiza todos los servicios para las compañías aéreas, locales e internacionales.

“La actividad regulada se regirá por los siguientes principios”, dice el Reglamento de Acceso a los Mercados que se publica como anexo. Y entonces empieza una enumeración de condiciones que, de cumplirse, sería un verdadero cambio radical: “Libre acceso al mercado de nuevos explotadores a través de procedimientos administrativos breves y ágiles; estímulo a la competencia leal entre los distintos explotadores; desregulación tarifaria; resguardo de la seguridad operacional; vigilancia operacional continua de los servicios autorizados; libertad en la fijación de frecuencias, en su caso, declarándolas inicialmente en su plan de negocios, para su análisis sujeto a estrictos criterios operativos y a la necesidad de que el tráfico aéreo se desarrolle de manera segura y ordenada y, finalmente, intervenciones de la Administración Pública Nacional limitadas y eficientes, de carácter digital/electrónico, tendientes exclusivamente a la preservación de los principios enunciados precedentemente y transparencia en la medición, asignación y utilización de la capacidad aeroportuaria”.

La respuesta de los titulares de los gremios aeronáuticos al Gobierno

Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), uno de los gremios que tiene injerencia en el transporte de aéreo de pasajeros, aseguró que el plan del oficialismo de desregulación del espacio aéreo “apunta a la desaparición de Aerolíneas Argentinas”. El sindicalista sumó que al eliminarse el subsidio que recibía la línea de bandera, ese dinero “puede ir a cualquier empresa nacional o extranjera”.

“Este decreto es tan amplio que hay compañías que obviamente no van a volar por rutas que no son rentables, como están pasando hoy con las bajo costo argentinas, ¿no?”, prosiguió Llano en diálogo con AM 750. En su opinión, “muchas ciudades y provincias van a quedar totalmente aisladas”. “Es una entrega de la soberanía del espacio aéreo a empresas extranjeras y con algunas no se va a poder competir”, advirtió el gremialista.

Resaltó además que con la eliminación de las audiencias públicas para pedir rutas “cualquiera va a poder venir a volar en Argentina sin siquiera presentar la capacidad financiera de la empresa”. “Hay muchos narcos que han montado en Centroamérica líneas aéreas e intentaron volar en algunos países”, sumó.

Edgardo Llano, Personal Aeronáutico (APA) Ricardo Pristupluk - LA NACION

También criticó la libertad de las compañías para fijar tarifas. “Cada vez que hay cielos abiertos, las empresas, y esto ya pasó en todos los países, se instalan en algún lugar, ruta, con tarifas baratas y una vez que eliminan a la competencia aumentan los precios y ponen los que les conviene. Eso terminó con muchas aerolíneas en el mundo, sobre todo porque no se puede competir con las empresas norteamericanas”, criticó.

Llano apuntó con dureza contra Fabián Lombardo, el actual presidente de Aerolíneas. “Es lamentable porque no está haciendo nada y sabe que con este decreto pone en serio riesgo la continuación”, sumó. “Miren la diferencia con Isela Costantini, que cuando estuvo en Aerolíneas durante la gestión de [Mauricio] Macri se fue porque dijo que no iba a trabajar contra la empresa. Esperábamos esta actitud del señor Lombardo, pero lamentablemente no la tuvo”, lo criticó.

Por otro lado, Pablo Biró -titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)- dijo que esta desregulación es algo “que no funciona en ningún lugar del mundo” y que “dejó a los países desconectados, a merced de la especulación y la rentabilidad de los monopolios”. “Se pierde la seguridad en el control”, sostuvo.

Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) Archivo

En diálogo con El Destape, indicó que el medio aerocomercial es un “negocio financiero” en el que la desregulación de las aerolíneas permite que el mismo asiento se venda a las varias personas distintas, lo que provoca una sobreventa. “Te laburan la guita y le cobraron más caro al último que lo pagó, al resto le hacen agua. Hay que tener un sistema para proteger a los usuarios, están desregulando todo y entre los riesgos está la seguridad”, consideró.

Asimismo, el secretario general adelantó que preparan una medida de fuerza para el próximo viernes en caso de que la reunión paritaria programada para este jueves no resulte exitosa. “Esperamos que la situación se destrabe y si no haremos una asamblea informativa que va a afectar a algunos vuelos”, explicó e ironizó: “Será lo que nos depara en la zona aerocomercial de cara al futuro hasta que se manden otro DNU y deroguen el derecho de huelga y seamos esclavos”.

Y sumó: “Va a haber asambleas informativas y mientras pasa eso hay demoras. Las demoras en temporada pueden derivar en salidas más tarde y, en algunos casos, cancelaciones. No es un paro, pero una parte importante de los vuelos se van a ver demorados salvo que nos convoquen con alguna propuesta superadora”. “Por ahora nos están empujando al conflicto al ofrecer cero o porcentajes irrisorios. Es tiempo de que la política haga lo que tienen que hacer”, sentenció.

LA NACION

Temas Aerolíneas Argentinas