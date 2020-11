Oscar Parrilli defendió la carta de los senadores del Frente de Todos al FMI, que había causado inquietud en el Gobierno por cómo podría influir en las negociaciones Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

El senador Oscar Parrilli, uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner, se convirtió hoy en el vocero público de la carta que el bloque del Frente de Todos le envió al Fondo Monetario Internacional (FMI) y dejó mensajes sugestivos para la delicada interna del poder.

"Si nosotros nos seguimos comportando como el macrismo tampoco le va a servir mucho al pueblo argentino", dijo Parrilli, exjefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y presidente del Instituto Patria. "El FMI siempre pide ajuste y le pedimos que termine con esa política porque son las causantes de las crisis que tenemos", añadió, en declaraciones a FM Futurock y a El Destape Radio.

Las declaraciones de Parrilli refuerzan que la carta al FMI, que causó inquietud en el Gobierno en plena negociación con el organismo, tiene el sello de aprobación de la vicepresidenta. El texto firmado por los senadores reclamó al FMI que "se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años". Entre otros puntos, propuso un programa de refinanciación de la deuda que incluya una "reconsideración de los intereses, un período de espera para comenzar los pagos anuales a partir de 2025, y plazo de amortización en varias décadas".

Parrilli reclamó "una refinanciación que reconsidere las tasas de interés y que empiece el pago en 2025". Y fue muy crítico del acuerdo que el FMI firmó con el gobierno de Mauricio Macri. "La deuda del FMI es la deuda de la campaña de Macri", denunció.

Negó que la carta entorpezca la negociación -como sugirieron fuentes del Gobierno consultadas por LA NACION- y afirmó: "Los que dicen que entorpece son los que quieren que no se resuelva lo que hizo Macri. Aquel acuerdo no tuvo ningún procedimiento administrativo. Está flojito de papeles aquí y en el FMI. Ellos tienen que asumir su responsabilidad en la crisis económica argentina". Indicó que la decisión de enviar la carta se decidió en bloque, a raíz de que la misión del organismo estaba en el país. "La intención no es complicar las negociaciones sino todo lo contrario. No queremos que impongan condiciones a futuro".

Oscar Parrilli y Cristina Kirchner; las palabras del senador revelan el apoyo de la vicepresidenta a la carta al FMI

Indicó, sin embargo, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, tiene "todo el apoyo" de los senadores oficialistas.

En un mensaje duro hacia la actual directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, el senador por Neuquén señaló: "No sirve que el FMI se saque fotos con el Papa si sigue en su postura".

Impuesto a la riqueza

Parrilli reclamó también un rápido avance del proyecto de impuesto a las grandes fortunas que la Cámara de Diputados pretende aprobar el martes, con impulso de Máximo Kirchner. "Creo que muchos millonarios van a ir a la Justicia para evitar pagar el aporte de grandes fortunas. Ojalá que tengan solidaridad, es plata que no se van a gastar en su vida y tampoco se van a poder llevar al cajón. Lo de los millonarios protestando por el impuesto de grandes fortunas es de una avaricia pocas veces vista".

Confirmó además la intención de avanzar con las reformas a la ley de la Procuración General, pero sin cuestionar a Daniel Rafecas, el postulante para el cargo que propuso el presidente Alberto Fernández. "Nadie tiene nada contra Daniel Rafecas. Es el candidato del Ejecutivo y merece mi respeto", dijo. Rafecas ha advertido en público que no aceptaría el cargo si no lo eligen con una mayoría agravada de dos tercios de los senadores. Es decir, que si el oficialismo avanza con la idea de reducir las mayorías el Gobierno tendría que enviar otro aspirante al cargo.

