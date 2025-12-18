Qué se sabe del debate de la reforma laboral y de la marcha de la CGT contra el proyecto en el Congreso

El debate de la reforma laboral en el Senado arrancó con un claro enfrentamiento entre el Gobierno, que promueve los cambios en la legislación laboral con el argumento de que quiere crear empleo, y la oposición del bloque kirchnerista, que se ubicó en las antípodas de la postura de la Casa Rosada.

Aunque sin críticas, en los bloques de la oposición dialoguista se escucharon algunas dudas sobre varios aspectos de la iniciativa. Un tema recurrente fue el temor a una eventual desfinanciación del sistema previsional que podría traer aparejada la rebaja de aportes patronales. También se escucharon reparos a la derogación de algunos estatutos especiales, como el de los periodistas, viajantes de comercio y peluqueros.

Bullrich y Mayans, a los gritos en el Senado

¿Dictamen hoy?

La intención de la jefa del bloque oficialista y presidenta de la Comisión de Trabajo, Patricia Bullrich, es emitir dictamen este jueves, al final de la que será una nueva jornada de exposiciones sectoriales. Con ese fin, colaboradores de la senadora trabajaban contra reloj recibiendo pedidos de modificaciones planteados por los diferentes bloques.

Marcha de la CGT

La CGT encabezará este jueves la protesta contra la reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei, con una convocatoria central en la Plaza de Mayo, desde las 15, que finalizará con la lectura de un documento, a cargo de los tres secretarios generales de la central obrera: José Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

¿Cómo afecta la reforma laboral a los trabajadores actuales?

La reforma laboral impulsada por el Gobierno contiene cambios que alcanzan aspectos centrales del empleo formal: desde cómo se toman las vacaciones y se organizan las horas de trabajo, hasta qué sucede ante un despido y qué conceptos siguen vigentes cuando vence un convenio colectivo.

Un informe de LN+ explicó que, si bien la iniciativa no elimina derechos básicos, sí redefine su alcance e introduce esquemas optativos. En la práctica, el impacto dependerá del sector, del convenio y de los acuerdos que se firmen entre empleadores, sindicatos y trabajadores.

Reforma laboral: los puntos secretos

Vacaciones: menos fragmentación y una garantía en verano

La reforma establece que los períodos fraccionados de vacaciones no podrán ser menores a siete días corridos. Además, suma una nueva protección: si el empleador asigna las vacaciones de manera individual, deberá garantizar al menos una vez cada tres años el descanso durante el verano.

Esto busca ordenar la distribución del descanso anual y evitar esquemas excesivamente fragmentados que dificulten la recuperación física y mental.

Banco de horas: cambios en la jornada, pero con acuerdo

La creación del banco de horas impacta directamente en la organización del tiempo de trabajo. El sistema será voluntario y podrá pactarse de forma individual o colectiva. Permitirá compensar jornadas más largas con otras más cortas, sin pagar horas extra, siempre que se respeten:

12 horas mínimas de descanso entre jornadas

35 horas de descanso semanal

Se trata de una medida que implica mayor flexibilidad, pero también la necesidad de prestar atención a cómo se acuerdan esas compensaciones.

Indemnizaciones: nuevos esquemas posibles

La reforma no elimina la indemnización, pero habilita a que el esquema tradicional conviva o sea reemplazado por fondos o seguros sectoriales de cese laboral, financiados con aportes mensuales del empleador.

El cálculo de la indemnización seguirá considerando:

Salario básico

Sumas habituales

Antigüedad

Sin embargo, excluirá pagos extraordinarios o gratificaciones no habituales, lo que puede modificar el monto final para trabajadores con ingresos variables.

Despidos sin causa: qué cambia y qué no

Un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año

La novedad es que, si la Justicia declara inválido un despido, el trabajador podrá elegir entre reincorporarse a su puesto o cobrar la indemnización, ampliando las opciones frente a un conflicto judicial.

Preguntas para entender la reforma laboral

Ultraactividad y salario: qué puede dejar de cobrarse

Uno de los cambios más sensibles es la limitación del principio de ultraactividad, que hoy mantiene vigentes los beneficios de un convenio aun cuando vence. La reforma propone que no se prorrogue automáticamente para componentes transitorios o variables del salario, como:

Bonos

Premios

Incentivos

Para los trabajadores, esto implica que ciertos adicionales podrían dejar de cobrarse si no se renegocian.

Descuentos y aportes: consentimiento obligatorio

El proyecto establece que toda retención sobre el sueldo requerirá el consentimiento expreso del trabajador. Esto alcanza, por ejemplo, a los aportes solidarios, y modifica la lógica actual de descuentos automáticos.

Conflictos en servicios esenciales

En sectores considerados estratégicos, la reforma fija servicios mínimos obligatorios ante conflictos:

75% en áreas críticas

50% en ramas estratégicas, como salud, energía, transporte, educación, logística, bancos y comercio digital

La decisión impacta en la modalidad y alcance de las medidas de fuerza.