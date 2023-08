escuchar

Este domingo 13 de agosto se realizaron las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), donde votó el 69% del padrón electoral. Pasadas poco más de cuatro horas y media desde el cierre de los comicios, se dieron a conocer los primeros resultados, que ubicaron a La libertad avanza como la primera fuerza política, seguida por Juntos por el Cambio. En tercer puesto quedó Unión por la Patria. Luego de que se conocieran los números y a la espera de que continúe el resto del escrutinio, Franco Rinaldi, quien en un primer momento encabezó la lista de precandidatos porteños a legisladores de Jorge Macri, pero que luego renunció, compartió un video en las redes que dio de qué hablar.

Con el casi 70 por ciento de las mesas escrutadas, La libertad avanza tuvo el 31,30 por ciento de los votos, seguidos por Juntos por el Cambio, con el 27,91 por ciento, y Unión por la Patria, con el 26,43 por ciento. Este domingo, a las 23.10, el político y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires subió a su cuenta de Twitter un picante video luego de que se dieran a conocer los resultados de las PASO 2023. Se trató del corte de uno de los clips de “Un café con Franco”, el ciclo que realiza en su canal de YouTube.

El picante gesto de Franco Rinaldi tras el resultado de las PASO (Twitter @FrancoVRinaldi)

En las imágenes en cuestión, que duran unos pocos segundos, se lo pudo ver haciendo un gesto con la mano, como si dijera: “Afuera”. Todo eso mientras silbaba. Asimismo, le sumó una palabra al posteo: “Salud”, reflejando de esta manera su postura sobre el resultado de las elecciones PASO 2023.

Franco Rinaldi se pronunció tras el resultado de las PASO 2023 (Foto: Twitter @FrancoVRinaldi)

Cabe recordar que, en julio, Rinaldi se bajó de su precandidatura a legislador porteño por la lista de Jorge Macri -quien acaba de ganarle a Martín Lousteau en las elecciones de Jefe de Gobierno y competirá en octubre por Juntos por el Cambio- tras polémicas declaraciones discriminatorias a diversas minorías.

En su momento, anunció su baja vía Twitter con un extenso mensaje. “Esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad. Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que confió en mí, quiero contarles que renuncio a mi candidatura a diputado porteño”, sostuvo y aseguró que seguiría dando batalla por la “libertad y la Constitución” desde el lugar que le toque.