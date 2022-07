Pato Galmarini habló de la llegada de Sergio Massa, su yerno, al Ministerio de Economía y vaticinó: “Le vamos a poner muy buena nota”

Fernando “Pato” Galmarini, exfuncionario nacional y militante histórico del peronismo, celebró hoy la llegada de su yerno, Sergio Massa, al Ministerio de Economía y vaticinó: “Le vamos a poner muy buena nota”. Además, dijo que quien es esposo de su hija Malena, presidenta de Aysa, “sabe lo que hay que hacer” para salir de la crisis que azota al país y que espera que “lo dejen hacer”.

Sobre los cambios realizados en el Gabinete nacional, Galmarini dijo que el presidente “Alberto [Fernández] habrá pensado que necesitaba aire en el medio campo” y se mostró confiado en la tarea que realizará su yerno al frente del súper ministerio que en su nueva conformación incluyó las carteras de Desarrollo Productivo, Agricultura y la relación con los organismos internacionales, que llevaba el hasta ayer secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

“Yo no tengo ninguna duda que Sergio llega sabiendo lo que hay que hacer. Pero una cosa es saber qué hay que hacer y otra cosa es pelearse todos los días con los que no te dejan hacer”, explicó.

Además, en diálogo con Radio 10, destacó: “Creo que le vamos a poner muy buena nota cuando pase este vendaval que tendrá mucho que ver con su decisión y con la del Presidente de la Nación y con la de Cristina [Kirchner, la vicepresidenta] y el gabinete nuevo. Todos van a fichar para que, si nos va un cachito mejor ahora, sigamos creciendo”.

“Lo conozco de chico y siempre le ha ido bien en todos los cargos que ha ocupado: el Anses, la intendencia de Tigre, diputado nacional. Es un enorme militante, Malena también. Y que sea militante, para ocupar cargos públicos, es determinante porque es el que recorre la calle y sufre cuando a la gente le va mal y se pone contento cuando le va bien”, expresó Galmarini.

Por otra parte, tuvo duras palabras para quienes critican la gestión del Gobierno del Frente de Todos y dijo: “Escucho a hombres y mujeres que quieren que no fuésemos gobierno y los escucho con ganas de que se fracture la democracia, pero yo les digo que tengan mucho cuidado porque nosotros no somos tontos, no somos mancos y lo digo desde nuestras luchas con las dictaduras militares”.

Galmarini, contra los críticos al Frente de Todos

Por otra parte, Galmarini tuvo duras palabras para quienes critican la gestión del Gobierno del Frente de Todos: “Escucho a hombres y mujeres que quieren que no fuésemos gobierno y los escucho con ganas que se fracture la democracia, pero yo les digo que tengan mucho cuidado porque nosotros no somos tontos, no somos mancos y lo digo desde nuestras luchas con las dictaduras militares”.

Y sin aclarar sus dichos, terminó: “Que ellos recuerden eso, porque muchas familias de quienes hoy nos quieren asustar, son familiares de ellos [los militares]. Tampoco les fue bien porque el peronismo no arruga, somos buenos, comprensivos, pasamos de buenos, hasta que nos enojamos”.

Sergio Massa y Malena Galmarini, llevan 25 años de casados y tienen dos hijos. Ayer, el líder del Frente Renovador fue designado como “súper ministro de economía”, por lo que desembarcará en el Poder Ejecutivo y tendrá bajo su órbita a las carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo además las relaciones con los organismos multilaterales de crédito.

La reestructuración del gabinete fue acordada por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el mismo Massa luego de tres semanas de negociaciones secretas, tal como había adelantado LA NACION. Tras la confirmación de la Casa Rosada, el líder del Frente Renovador informó que el lunes comenzará a designar a los funcionarios que lo acompañarán en su gestión.