Patricia Bullrich adelantó que pagarán una recompensa a quienes aporten datos sobre los violentos en las protestas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó que el Gobierno presentará una resolución para pedirle a la ciudadanía que denuncie a las personas violentas en las marchas y manifestaciones y darles a cambio una recompensa económica. “Vamos a trabajar, pero no vamos a decir qué vamos a hacer porque es algo importante. Sobre todo vamos a tratar de que toda la gente tome consciencia”, declaró, sin dar más detalles.

“El día de mañana vamos a sacar una resolución en donde vamos a pedirle a la ciudadanía que nos diga, que nos reconozca a la gente que estaba ahí. Vamos a pagar una recompensa para poder llevarle a la Justicia la mayor cantidad de delincuentes que rompieron y destruyeron”, añadió este domingo en LN+.

De esta forma, la ministra acusó a los protagonistas de los incidentes del pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso de querer “llevarse puesta a la democracia, al Gobierno y a la paz que la ciudadanía viene ganando”. Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron a LA NACION que “se está trabajando” al respecto, pero que el nuevo mecanismo de denuncias no estará disponible durante la nueva manifestación que se realizará este miércoles .

En la misma entrevista con Comunidad de Negocios, Bullrich aprovechó para volver a respaldar el accionar policial durante los incidentes de la semana pasada en la marcha en contra del ajuste a los jubilados frente al Congreso. “Una cosa son 200 jubilados que van a protestar a las inmediaciones del Congreso. Lo que sucedió el miércoles, mientras tanto, está por fuera de la Constitución. La alteración al orden, destrucción, ir a una plaza a romper todo lo que te encontrás, tener armas. Eso, desde mi punto de vista, no está dentro del derecho”, explicó.

“La alteración total del orden público es un mecanismo utilizado, a mi parecer, para sacar un gobierno por las malas. Entonces, existe una amplia diferencia entre una marcha y lo que pasó el otro día. Lo que pasó el otro día fue una batalla para intentar generar una degradación de loas valores democráticos”, sumó y apuntó a los barra bravas: “Desde [Sergio] Massa, [Axel] Kicillof, Cristina [Kirchner], [Luis] D’Elía y [Eduardo] Belliboni, todos formaban parte de un sistema donde manejaban recursos y sometían a millones de personas, que utilizaban como mano de obra para las marchas. Eso lo perdieron. La gente dejó de ir a la movilización. Y entonces tuvieron que suplantar las marchas de jubilados de los miércoles con un actor social de los más marginal que tiene la política: las hinchadas. Eso más el elenco estable de la izquierda más patotera que tiene la Argentina unido a una cantidad de delincuentes. El miércoles, el mismo que te roba en la esquina de tu casa fue a la plaza a romper todo”.

Además, apuntó específicamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y al exministro de Economía, Sergio Massa: “Kicillof el otro día sacó un tuit vergonzoso diciendo que la del miércoles fue una marcha por los derechos de los jubilados. Debía haber 30 jubilados como mucho. Ellos entienden que estamos haciendo un esfuerzo enorme para que todos tengan mejores condiciones de vida. Cabe destacar que hoy los jubilados cobran más en dólares de lo que cobraban con el caradura de Massa”.

A su vez, también criticó a la jueza porteña Karina Andrade, cuestionada por ordenar la liberación de más de 100 detenidos por su participación en los incidentes en los alrededores del Parlamento. Además de acusar a Andrade de “defender delincuentes”, dijo que “de jueza tiene poco” e ironizó: “No sé si está leyendo la Constitución de la Argentina. Debe estar leyendo la de Venezuela. En nuestro país, el derecho a peticionar no implica la alteración del orden público y la delincuencia”.

E insistió: “En la Argentina el derecho a peticionar no es la alteración del orden público y la delincuencia. Eso es un hecho delictivo. Si la señora jueza no tiene a su cargo la posibilidad de aplicar el Código Penal, debería haberse apartado. En reiteradas ocasiones alegó no tener los elementos necesarios para mantenerlos detenidos. Y aun cuando, como fueron detenidos en flagrancia, hay un proceso de investigación de 48 horas, ella los liberó por WhatsApp en dos horas. Esa es su filosofía. Cree que romper todo es un derecho. Defiende delincuentes”.

