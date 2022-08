Patricia Bullrich apuntó contra Sergio Massa: “Ahora puede echar a todos los ñoquis de La Cámpora”

La presidenta del PRO Patricia Bullrich criticó al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, y advirtió que se trata de la misma persona que hasta ahora avaló medidas en contra del campo. En diálogo con José Del Rio, por LN+, Bullrich adelantó que es posible que Massa libere algo más al campo con el único objetivo de “hacerse de dólares”. En Comunidad de Negocios, la líder del Pro atacó con dureza al hasta ahora presidente de Diputados: “Ya no sabemos si es capitalista, anticapitalista, está contra el campo o a favor del campo”, dijo en primer lugar.

Y consideró: “Puede que dé un paso más en un montón de cosas para no quedar como Silvina Batakis”. Profundizando sobre la razón por la que Massa fue designado en su nuevo cargo, dijo: “El único objetivo por el que está ahí es hacerse de algo de plata para pasar el invierno, como decía [Álvaro] Alsogaray. Nada más”.

Luego, la presidenta del PRO continuó con su crítica al exlíder del Frente Renovador. “Quiere hacernos creer que viene de afuera, que es un extraterrestre. Pero está desde el primer día y es igual de responsable por la crisis que Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Ya conocemos a este tipo de actores”, resaltó.

Aprovechó también para posicionarse sobre el cambio de pensamiento que tuvo Massa a lo largo de los últimos años y le recordó: “Ahora que tiene el poder, puede hacer una de las tantas cosas de las que hablaba antes. Entre ellas, echar a todos los ñoquis de La Cámpora. Estaría bueno que cumpla con algo”.

Bullrich reforzó la idea de contradicción que simboliza, para ella, Massa: “Puede moverse en determinados círculos, millones de argentinos no confían en él y tienen razones para no hacerlo”. “Él personifica el oportunismo. Hace las cosas por ambición personal y reposicionamiento. Zigzaguear no sirve de nada”, reprochó.

“Él es un político de la corporación. Lo contrario de la transparencia, la República, el país que nosotros soñamos”, sostuvo. Respecto de la salida de Batakis de la cartera de Economía, quien presidirá el Banco Nación, Bullrich se sinceró y admitió que le dio “pena”.

“Lo de Batakis me da pena que le pase algo así a una economista. No podemos compartir ideas pero no por eso le resta mérito. [Ricardo] López Murphy remarcó siempre que era una muy buena alumna. No está bien que la maltraten así. ¿Cómo queda la Argentina frente a todo esto?”, indicó.

La rivalidad entre el Gobierno y el campo

Ahondando en los constantes chispazos entre el agro y la administración Fernández, la líder del PRO puntualizó en que “hay una absoluta y total rivalidad”: “En dos semanas, amenazaron a los productores con confiscar sus granos y hacer una movilización el La Rural. Y nada de esto terminó pasando”.

En esa línea, consideró que la “única manera de salir de estos enfrentamientos es con convicción y no con oportunismo”. “Tenemos que salir sí o sí con el campo”, dijo Bullrich y precisó que “no es justamente el Gobierno quien busca salir con este personaje si no Juntos por el Cambio”.

Bullrich agregó que el campo no puede estar pensando en que les van a cambiar las medidas de manera constante y extrapoló la crítica al ámbito social al señalar que “la situación es muy mala y nadie sabe qué hacer frente a la incertidumbre”. Enumeró entonces algunas falencias dentro de aquella área.

“El nivel de inflación hace que sea imposible alimentar a una familia. Los costos de los productos son impresionantes. Bajaron los niveles de consumo”, describió y dijo para terminar: “Lo que espero es que no haya ningún tipo de violencia o saqueo como pasó en San Juan. El Estado tiene que organizarse bien”.