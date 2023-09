escuchar

El cierre de la causa judicial en la que se investigaba un supuesto caso de corrupción en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sacudió la campaña electoral con miras a las elecciones del 22 de octubre. La detención del puntero peronista Jorge “Chocolate” Rigau -quien fue liberado, tras la anulación del proceso- con 49 tarjetas de débito de supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerenses , no solo puso en aprietos a los referentes provinciales y nacionales de Unión por la Patria, sino que generó incomodidad en las filas de Juntos por el Cambio.

Pese a su apretada agenda proselitista, Patricia Bullrich, aspirante presidencial del conglomerado opositor, monitoreó el tema. Habló con María Eugenia Talerico, una de las impulsoras, junto a Javier Iguacel y Ricardo López Murphy, de la denuncia contra Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, los camaristas que anularon la causa por presunta defraudación y ordenaron liberar a Rigau. Y aseguró que la diputada provincial Florencia Retamoso le hizo saber que presentaría un pedido de informes. Sin embargo, Retamoso finalmente no lo presentó porque Talerico ya había hecho la denuncia judicial.

Hoy, antes de reunirse con gobernadores y mandatarios electos de Juntos por el Cambio en todo el país, Bullrich habló con LA NACION y fijó su postura sobre el caso de “Chocolate”. Pidió que se investigue quién está detrás del puntero que sacaba plata de un cajero automático con tarjetas de decenas de empleados legislativos. Y, sobre todo, reclamó que el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su ministro de Justicia, Julio Alak, brinden explicaciones sobre el escándalo por el cierre exprés de la causa. Repitió que no pueden quedarse mudos porque “es evidente que hubo un manejo poco transparente y la Justicia decidió no investigar” los cobros ilegales.

“Lo más importante de todo es que arranque la investigación”, insiste la candidata presidencial, quien considera que Juntos por el Cambio no calla frente al escándalo de las tarjetas. “Estamos totalmente decididos a limpiar, no solamente ésta, sino todas las legislaturas del país. Con nosotros se acabó la joda”, aseguró Bullrich. Hasta ahora, los principales contrincantes de la exministra en la compulsa presidencial, Sergio Massa y Javier Milei, no se pronunciaron sobre el caso.

-¿Cuál es su posición respecto del caso “chocolate” Rigau? ¿El accionar de la Justicia es irregular?

-Kicillof tiene que dar explicaciones y pedir sanciones a los responsables de este mecanismo. Y, por otro lado, si él apaña que la Justicia de la provincia de Buenos Aires no actúe de acuerdo a un mecanismo transparente, bueno, eso no garantiza que exista justicia para los millones de ciudadanos. Y si el gobernador se queda mudo frente a una situación así y se anula una causa de un día para otro y no hay un pronunciamiento del ministro de Justicia de Buenos Aires o, por lo menos, una respuesta de los organismos superiores... Tanto Kicillof como el ministro de Justicia tienen que dar una respuesta, aclarar si están involucrados o apañando esto.

-¿El escándalo de las tarjetas solo involucra al PJ por los vínculos de Rigau?

-Sí, claro, todo el mundo dice que está vinculado al PJ. Yo no lo conozco, no sé quién es, no tengo ni idea. No conozco el funcionamiento de la provincia de Buenos Aires, nunca me metí. Pero es evidente que acá hay un manejo poco transparente y la Justicia decidió no investigar, algo que Kicillof no puede ignorar. Y el ministro Julio Alak no puede permitir que en la provincia no haya justicia.

-¿Por qué cree que callan?

-Kicillof y Alak son los que tienen que dar explicaciones. O se ponen al frente de esto o se corren. Cuando gobernemos nosotros, ya lo ha dicho [Néstor] Grindetti, vamos a tener un sistema de control, de rendición de cuentas; total y absolutamente transparente. Kicillof, mudo. El ministro de Justicia, mudo. La Provincia de Buenos Aires no da garantías a la justicia. ¿Nadie les da garantía a los ciudadanos de que haya justicia en la provincia de Buenos Aires?

-¿La Legislatura bonaerense es una “caja negra” de la política? ¿Hay que intervenir o desarmar esa estructura de financiamiento? La cámara de Diputados maneja $36.500 millones.

-Yo lo que sé es lo que pasó el otro día. No conozco mucho cómo funciona en la provincia de Buenos Aires. Pero lo que se derive de ahí se debe conocer e investigar. Lo más importante es que arranque la investigación. ¿Este señor trabajaba para una cooperativa de alguien? ¿Trabajaba solo? ¿Cómo trabajaba? Eso es lo que se tiene que saber. ¿De quiénes son esas tarjetas?

-Talerico dijo que detrás de esto podría haber “una red de corrupción”. ¿Coincide?

-Bueno, a ver, ese es el hecho a investigar. ¿Este señor trabajaba apañado por alguien? ¿Por quién? Ahora, si van a cerrar la causa y el gobernador y el ministro de Justicia se callan la boca…bueno, el silencio es cómplice. Yo lo quiero escuchar a Kicillof y a Alak. Que expliquen a la ciudadanía cómo funciona y con qué poder hacen que una causa se anule de un minuto a otro.

-Es llamativo que JxC no haya impulsado el tema. ¿Por qué no hubo un pronunciamiento o pedido de informes en la Legislatura?

-Retamoso, de nuestro bloque, ya ha hecho un pedido de informes, que contiene varias firmas. También hay pedidos de informes a la Justicia para saber qué pasó y para que se abra un expediente administrativo y se analice toda la situación. Así que, de nuestro lado, tanto lo que hizo Talerico como Retamoso y las declaraciones de Maximiliano Abad, quien dijo que iba a acompañar la investigación, y de Grindetti, quien planteó que nosotros, de acá en adelante, vamos a tener un sistema muy claro y muy transparente… Estamos totalmente decididos a limpiar, no solamente ésta, sino todas las legislaturas del país. Con nosotros se acabó la joda.

El video en el banco durante las extracciones que realizó Rigau Captura de Video

Según pudo saber LA NACION, Talerico se comunicó con Bullrich para avisarle que presentaría junto con Iguacel y López Murphy la denuncia contra los camaristas que anularon la causa y liberaron a Rigau. No fue un pedido de autorización, sino un gesto con la candidata presidencial. Hace unos días la candidata había pedido a sus colaboradores que vean el tema. “No podía hacerme la distraída; es un compromiso importante [con la lucha contra la corrupción]. Se debe investigar. Los cálculos no cierran por ningún lado para el presupuesto que tiene la Legislatura bonaerense”, señaló Talerico a este medio. La Abogada penalista y miembro fundadora de Será Justicia escolta a Maximiliano Abad en la lista de candidatos a senadores nacionales de JxC en la provincia de Buenos Aires.

Apuntado por sus socios en el radicalismo a raíz de su silencio sobre el escándalo, Abad aseguró que acompañará “cualquier proceso de investigación administrativa o judicial para esclarecer los hechos”. Y sostuvo que ya existe un sumario administrativo en curso dentro de la Cámara. “Estamos siguiendo el proceso judicial para ver los resultados que arroja”, subrayó.

Según informó LA NACION, el fiscal general Héctor Vogliolo inició el trámite para que la Cámara de Casación reabra el expediente. Y la fiscal del caso, Betina Lacky, planea seguir investigando sin frenar las medidas de prueba.