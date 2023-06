Patricia Bullrich dio los motivos por los que eligió a Luis Petri como compañero de fórmula

escuchar

Pese a que dijo que anunciará las candidaturas hoy más tarde, la precandidata a presidenta de Pro Patricia Bullrich dio los motivos por los que Luis Petri será quien la acompañe en la fórmula de este año. Destacó, sobre todo, su perfil vinculado al estudio de las cuestiones de seguridad, un tema en que la referente de Juntos por el Cambio tiene uno de sus puntos fuertes. Asimismo, dijo que es importante sumar dirigentes que no sean los que siempre están en danza.

“Estoy muy contenta de haber elegido una persona que quizás no parecía... Hay mucha gente a la que no se la mira con la suficiente atención, en la profundidad de sus conocimientos y en sus capacidades, su lucha. Y hay un circuito en el que siempre se eligen los mismos. Es importante mirar más allá”, aseguró este jueves por la mañana en Radio Mitre Bullrich, quien adelantó que en sus listas habrá una buena parte de gente que no viene de la política tradicional.

“Luis es una persona que trabajó durante los cuatro años que fui ministra y es de una profundidad, corrección, austeridad y transparencia total. Y tiene sus ideas total y absolutamente alineadas”, destacó la extitular de Seguridad al radical oriundo de Mendoza, que compitió este mes para las elecciones como candidato a gobernador en esa provincia y fue superado por Alfredo Cornejo, aunque cosechó 17% de los votos.

En el intento de no desperfilar su candidatura, Bullrich también remarcó que Petri es autor de leyes vinculadas a la política carcelaria. “Tiene un bagaje muy fuerte. Tiene un conocimiento de la ley penal, del funcionamiento de la economía, que lo siento cercano”, manifestó la referente de Pro, quien señaló que su flamante compañero es también una persona joven y del interior.

Todos esos condimentos fueron importantes para que se impusiera ante otros dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) que sonaban como posibles, entre ellos el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad; y el senador formoseño Luis Naidenoff. Ayer, Bullrich tuvo una reunión con su círculo más íntimo de colaboradores y definió optar por Petri.

