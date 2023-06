Elisa Carrió aludió a la broma de Mauricio Macri sobre Batman y su lado oscuro: “Nos conocemos muy bien”

escuchar

Elisa Carrió se refirió este miércoles a la broma con la que había reaccionado a principios de mes Mauricio Macri después que ella le achacara un “lado oscuro”. Con humor, el fundador de Pro dijo que era “Batman” y que “combatía el crimen” por la noche. La líder de la Coalición Cívica procuró quitarle importancia a la controversia, en medio del cierre de candidaturas, y lanzó: “Nos conocemos bien”.

Carrió hizo mención a la broma de Macri durante una entrevista en TN en la que le recordaron el episodio. El expresidente se había referido a la cuestión a principios de mes cuanto estuvo de visita en Córdoba. Allí le consultaron sobre las declaraciones de Carrió. “Bueno, igual te voy a hacer una confesión. Qué mejor que acá con los cordobeses. Tengo un lado oscuro: yo soy Batman. A la noche salgo a combatir el crimen”, afirmó en clave de humor.

“No sé quién es Batman”, afirmó Carrió inicialmente. Y agregó entre risas: “ En realidad no sale a combatir el crimen, sale a hacer otra cosa... pero no importa ”. “Nos conocemos muy bien”, sostuvo la exdiputada.

Carrió ratificó sus dichos, indicó que todas las personas tienen “una parte oscura”, y ponderó, no obstante, su apoyo al expresidente en los momentos difíciles de su gobierno entre 2015 y 2019. “La gente se enojó por lo que dije, pero no se enojaba antes cuando lo sostenía en el gobierno, a pesar de los desacuerdos que tenía, y cuando todos los querían bajar”, manifestó.

Incluso, señaló que lo respaldó en la derrota electoral. “Fui la que salió a hablar en el búnker y la que dije que se estaban yendo todos, cuando estaban negociando la transición. Tengo mi paz de conciencia con él”.

Frente a la controversia, Carrió aseguró que siempre pensó lo mismo respecto del expresidente. “Él tiene una zona de oscura de determinadas amistades como [Guillermo] Coppola y [Daniel] Angelici. Cuando se acerca a ese lado, le va mal”, añadió.

Carrió le atribuyó a Macri propiciar una fractura en Pro, al inclinarse por Patricia Bullrich y tomar distancia de Horacio Rodríguez Larreta dentro de Pro. “Cuando construimos Juntos por el Cambio, nuestro rol fue liderar la unidad. Pero si vos sos líder de un partido y lo partís, entonces ya no hay unidad”, señaló.

A su vez, le achacó a la exministra de Seguridad cambiar de postura respecto de cómo debe darse la interna por la Presidencia. “En la última reunión que tuve con Patricia Bullrich y Macri el año pasado, ella me pidió la unidad y que haya disputas solo arriba. Lo intenté todo este año. Pero ella cambió de posición”, expresó.

La jefa de la Coalición Cívica pronosticó una “competencia muy disputada” en la coalición opositora, pero remarcó que “gran parte del radicalismo, toda la coalición cívica, una parte de Pro, el partido de [Miguel] Pichetto y [José Luis] Espert” está trabajando “en equipo para lograr la mayor unidad”.

Carrió ratificó su candidatura a presidente, señaló que ya tiene elegido a la persona que la secundará en la boleta, pero que por el momento no la revelará. “No hago política por los diarios, ni por la tele”, afirmó.

“Se están terminando de acordar en común las listas de diputados nacionales en todo el país, y la verdad que hay una resolución pacífica”, analizó Carrió. No obstante, insistió en sus reparos frente a la estrategia de Macri: “cuando un líder juega exclusivamente con un candidato, otro líder fundador, como es mi caso, tiene que intentar agrupar”.

En medio de los actos de violencia que tuvieron lugar en Jujuy, Carrió defendió la prohibición de realizar cortes de rutas que se encuentra presente en el texto de la Carta Magna aprobada, aunque sostuvo que se debe analizar luego la reglamentación.

“Hay un conflicto entre dos derechos, que policías terminen lastimados y que la gente ataque con piedras. Cualquier manifestación es posible, pero no violenta, sino es sedición, es alzarse contra las autoridades. Pero el Estado de derecho debe permanecer”, afirmó.

No obstante, Carrió respaldó esa restricción contenida en el texto impulsado por Morales. “Fui la que redacté personalmente el nivel constitucional en 1975, el inciso 22 de los tratados de Derechos Humanos, y eso [el cambio en Jujuy] no lo viola”.

Y marcó: “La mejor forma de contribuir a la paz social es impedir el corte de rutas de circulación de la gente que trabaja, sino hay un choque entre trabajadores y los que cortan”.

En tanto, defendió a Morales en medio de las acusaciones del Gobierno y el kirchnerismo. “Esa provincia estaba secuestrada por Milagro Sala. La situación de esclavitud dentro del movimiento era terrible, y la riqueza de ellos era infinita”, expresó.

La crítica a Milei y su asociación con Mengele

Elisa Carrió insistió en sus diferencias con Javier Milei y centró sus críticas en la controversia respecto de la venta de órganos, que el dirigente libertario apoyó públicamente. “Es el sentido de la vida”, dijo.

“En esta situación, [esa propuesta] es la venta de los órganos de los pobres a los ricos, como sucede en algunos países, y que cobran carísimo. Hay gente que puede entregar hasta su vida para alimentar en situaciones de desigualdad”, señaló. “ O [ese discurso] que habla de la compra y venta de niños, a mí me hace acordar a Josef Mengele ”.

Mengele fue un médico nazi acusado de enviar a miles de prisioneros a la muerte en campos de concentración y de realizar macabros experimentos científicos que buscaban alcanzar “una raza superior”. “Mengele no es un personaje del nazismo extraño, vivió en Misiones”, apuntó Carrió.

Javier Milei se había manifestado a favor de la venta de órganos en 2022. Se trató de una declaración que generó cortocircuitos entonces. “Es un mercado más y vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo tiene que estar regulando el Estado. Hay estudios de Estados Unidos que [dicen que] si dejaras esos mercados libres funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas””, expresó en Radio Mitre.

Milei había sostenido en aquel entonces su forma de pensar en su concepción de liberalismo. “¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”, se preguntó.

