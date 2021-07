Patricia Bullrich, dura contra Ginés González García: “Le están devolviendo favores”

Patricia Bullrich criticó duramente el hecho de que el exministro de Salud haya logrado volver de España, en tiempos donde se redujo a 600 el cupo de los argentinos que diariamente ingresan al país, lo que generó la angustia y desesperación de miles de varados en todo el mundo. “Creo que le están devolviendo los favores que él hizo a costa de la vacuna de muchos argentinos”, lanzó la presidenta del Pro. “Es un sistema de favoritismos, de favores, donde el ciudadano queda abajo y el funcionario tiene los privilegios”.

De este modo, según sostuvo la dirigente opositora, González García continúa gozando “del mismo privilegio que utilizó con el vacunatorio VIP”, aunque advirtió que ahora no es siquiera funcionario.

“Que un funcionario no haga lo mismo que un ciudadano ya me parece muy mal; ¿el funcionario no trae la variante delta?”, dijo la exministra de Seguridad. Además, deslizó que quizás “estén vacunados con una vacuna que desconocemos, quizás la que no quieren traer a la Argentina”, y argumentó su hipótesis: “Si yo quiero ir a España no puedo porque tengo la Sputnik”. Y siguió: “No se hisopa o lo hizo en un lugar privado, por miedo a que la gente le diga algo”.

“El kirchnerismo logró lo que siempre quiso: perjudicar a la familia Macri”

En el día en que la Justicia decretó la quiebra del Correo Argentino SA, empresa icónica del grupo Macri, Patricia Bullrich salió a criticar duramente al Gobierno. “El kirchnerismo logró lo que siempre quiso: perjudicar a la familia Macri. Y lo hace sin medir los costos de una acción que no tiene sustento jurídico”, comenzó diciendo la presidenta del Pro vía Twitter.

Además, remarcó su repudio a la “persecución partidista” y advirtió que ese tipo de maniobras “pone en riesgo el estado de derecho”. “¡Más que nunca tenemos que defender la República!”, cerró Bullrich.

