Patricia Bullrich explicó su competencia con Larreta con una metáfora futbolera

Sin titubeos a la hora de ratificar que irá por la Presidencia en estas elecciones, y bajo cualquier circunstancia, la titular de Pro, Patricia Bullrich, volvió a marcar diferencias con su principal rival puertas adentro, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien siempre acusa de tener falta de carácter. Este domingo, la exministra de Seguridad utilizó una metáfora futbolera para explicar cómo se dio la competencia dentro del partido que conduce y dijo que está “totalmente decidida” a postularse para la Casa Rosada.

“Viste cómo es la vida... Uno participa de una selección y se eligen los 11. Y hay un 9, y tiene que quedar uno solo. El 9 creía que tenía ganado el puesto y otro le dice: ‘Yo estoy para jugar este partido y creo que tengo condiciones para hacerlo mejor’. Es así”, planteó en FM Milenium Bullrich, como respuesta a quienes la critican por crear una línea interna en Pro y entienden que el titular del Ejecutivo de la Capital emergía como el candidato natural de ese espacio.

“Yo le dije [a Rodríguez Larreta] que iba a presentarme. Quizás una cosa inesperada. Pero todo aquel que está dispuesto a ser presidente de la Nación en una fuerza potente como Juntos por el Cambio sabe que va a tener que competir. Hoy está claro que es así”, sostuvo la referente del ala dura de la coalición opositora, que iba camino a almorzar con el diputado nacional Ricardo López Murphy, un aliado que sumó en las últimas semanas y con quien unificará equipos de trabajo.

Honestidad, coherencia, coraje y amistad. Qué orgullo que @rlopezmurphy y su equipo sumen su fuerza a nuestro proyecto. pic.twitter.com/aWWkknGxQr — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 19, 2023

Pese a eso, remarcó que su elegido en la ciudad de Buenos Aires es Jorge Macri. “Nosotros apoyamos al candidato de Pro, pero lo respeto a López Murphy, él se va a presentar, para nosotros es un gran candidato, pero nuestro apoyo es al candidato de Pro”, aclaró la exministra macrista, quien enfatizó en que no hay posibilidad de negociar con Rodríguez Larreta una baja de sus intenciones presidenciales.

Dijo, en ese sentido, que no es plausible ir como postulante a la gobernación bonaerense, en una propuesta conducida por el alcalde porteño para la elección nacional. “No existe [esa chance], yo nunca viví en la Provincia, no me gustan los cambios de domicilio, siempre tuve domicilio en la Ciudad”, remarcó.

Sin embargo, no dudó de que se sumará a la administración de Rodríguez Larreta en caso de que la derrote y acceda al Ejecutivo, a la vez que confirmó que, si ella gana, “va a llamar a todos”.

Negó, en tanto, que el expresidente Mauricio Macri vaya a tener tras bambalinas las riendas de su gestión, si es elegida por la gente. “Mi forma de conducir es clara, no significa no llamarlo a Mauricio y decirle: ‘Siento que necesito hablar con vos, tuviste esta experiencia’”, comentó Bullrich, quien evitó referirse a si el actual titular de la Fundación FIFA se presentará a algún cargo en estas elecciones y, por lo tanto, si competiría con él en una interna.

“No estoy esperando que Mauricio, a quien respeto y tengo una relación especial, me unja como candidata. Creo que en las PASO me tiene que ungir la sociedad”, dijo la referente de Pro, quien aseveró: “Yo voy a las elecciones del 13 con el proyecto y el carácter que la Argentina necesita para un cambio, estoy totalmente decidida y no me cambia porque es un compromiso que he tomado”.

Bajo esa postura también indicó: “Me parecería una traición a la gente que yo, que vengo con un equipo, le diga: ‘No, era todo mentira’. Mi camino está avalado por una trayectoria y por un plafón social, no quiero traicionar a la gente que hoy ve una expectativa fuerte de cambio en la candidatura que yo represento. Yo miro a la gente”.

Minimizó también la falta de “aparato” político que tiene su postulación frente a la de Rodríguez Larreta, al afirmar que es en la sociedad donde se ancla su precandidatura, y no en la plata o el territorio. “Nosotros hacemos una campaña austera con apoyo social”, describió.

“La gestión no se puede usar en la campaña. Nosotros somos republicanos. La gestión, es la gestión; la campaña, es la campaña”, deslizó Bullrich, quien señaló que “gran parte de los argentinos” la ve como “próxima presidenta” y como “una persona que va a animarse y no va a estar siempre a la defensiva”.

Por otra parte, volvió a desafiar a la vicepresidenta Cristina Kirchner para que se sume a la contienda electoral, cuando la exmandataria se considera “proscripta” y dijo públicamente tras la condena en primera instancia en la causa Vialidad que no pretenderá alcanzar ningún cargo este año. “Conduce al kirchnerismo, pero no se anima a presentarse. Si conducís la fuerza, animate”, pidió Bullrich, quien ironizó, en relación con el presidente Alberto Fernández: “Cristina Fernández de Kirchner no se animó a presentarse en 2019, ¿va a volver a hacer lo mismo? Ella sí que puso un muñeco”.

Convencida que lo de la “proscripción” de la vicepresidenta es “una excusa”, la titular de Pro no obstante comentó: “Me parece muy bien que la Justicia, a alguien que condena por robo, no la deje presentarse nunca más. Me parece muy bien que alguien que usó la plata de la gente en beneficio propio, no pueda ser nunca más candidata. Si no, es joda”.

Con la discusión sobre la libre portación de armas de vuelta en el centro de la escena tras la campaña que lanzó el candidato a gobernador tucumano Ricardo Buzzi -que abreva en Javier Milei y que propuso acelerar esta medida-, Bullrich comentó que el postulante libertario “no está a la altura” para discutir ese tipo de experiencias. “Son medidas aisladas, eso no es una política de seguridad”, se limitó a decir.

En tanto, lanzó una propuesta en caso de ser presidenta. Dijo que tiene “un sueño”: hacer una cárcel exclusivamente para narcotraficantes en los terrenos que “se robó” el empresario ligado al kirchnerismo Lázaro Báez.

