Patricia Bullrich le contestó a Mauricio Macri: “Yo no nací con él, tiene que salir de ser el centro”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le contestó al expresidente y titular de Pro, Mauricio Macri, tras haber asegurado que le “faltó astucia política apostando” por ella, en recientes declaraciones. La funcionaria le respondió que “no nació” con él y sostuvo que el exmandatario debería “salir de ser el centro”.

Entrevistada en LN+ el miércoles por la noche, Bullrich le achacó a Macri que ella ya había ejercido diferentes puestos antes de conocerlo y desarrollar el Pro. En ese sentido, recordó que las decisiones de su andar las toma ella misma y que eso ocurrió antes de la elecciones de 2023.

”Yo tomé la decisión de ser candidata a presidente sin preguntarle a nadie, solo a mi equipo que me acompaña hace años. No me iba a bajar nadie. Soy una persona de convicciones”, dijo y siguió: “Antes de conocerlo a Macri, fui tres veces diputada nacional, secretaria de Estado y dos veces ministra. No nací con Macri”.

Tras ello, sostuvo: “Macri tiene que tomar una decisión: ¿es oficialista, opositor, se queda en el barrio en la Ciudad de Buenos Aires? (...) Tiene que salir de ser el centro del mundo”.

Mauricio Macri consuela a Patricia Bullrich: una imagen que marcó la noche del domingo electoral en 2023 fabian-marelli-11419 - LA NACION

A pesar de sus dardos, aclaró que su intención no es discutir el titular de Pro, pero señaló que, a su entender, el partido “tenía que haberse tirado a la pileta para apoyar los cambios que se están llevando adelante”.

Más tarde, Bullrich continuó con sus críticas a referentes del espacio al que formaba parte hasta hace 48 horas, cuando se afilió formalmente a La Libertad Avanza, y apuntó contra la diputada nacional María Eugenia Vidal, quien el martes la trató de “cambiarse la camiseta” por el equipo ganador.

Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal archivo

“Vidal es una mentirosa”, dijo y esgrimió: “Pelearse con Vidal es pelearse con alguien que nunca tuvo agallas. Cuando tuvo que ir a la provincia, fue a la ciudad. Cuando tenía que presentarse como primera legisladora, dijo “no, me cuido”. La política es jugarse".

Tras ellos aseguró que a pesar de haberse iniciado en la política en la juventud peronista, se dio cuenta que no compartía los valores y por eso se volcó al republicanismo y la libertad. “Lo que dice es con rencor. Decidimos apoyar a un presidente antes de que fuera presidente, porque si no el presidente era Massa. Y no me arrepiento una gota”.