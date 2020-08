Patricia Bullrich habló sobre la situación de Juntos por el Cambio Fuente: Archivo

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, se refirió este lunes a la masiva marcha que se realizó en contra del Gobierno en el Obelisco y en ciudades del interior, a raíz de la pandemia del coronavirus. También habló sobre las internas en Juntos por el Cambio; dijo que deben resolverse porque "pueden volver a ser gobierno".

"No lo critico a [Horacio] Rodríguez Larreta, pero creo que es necesario un debate político respecto a cómo se mantiene y se amplía el 41 por ciento que sacamos. No podemos tirar por la ventana eso", dijo en diálogo con TN. Y sumó: "Desde hace muchos años que la Argentina no tiene una oposición tan fuerte que puede ser alternativa. Muchos años tuvimos elecciones donde sacábamos el 20 o 25 por ciento, hoy nosotros podemos volver a ser gobierno, entonces si no somos una verdadera representación de la gente no lo vamos a volver a ser".

Además, remarcó que es un debate político "sano". "A mí no me gusta que lo insulten a Larreta, pero creo que el debate dentro del seno de Juntos por el Cambio sobre la oferta de nuestra segunda gestión, que es lo que tenemos que preparar en los temas en los que hemos tenido menos éxito, son debates de una coalición inteligente que quiere volver a gobernar".

Respecto de la frase de Santiago Cafiero sobre la manifestación de hoy, donde dijo que "les pedían perdón a los trabajadores de la salud por no haber podido evitar la marcha", la exministra de Seguridad de Macri sostuvo: "Le tienen que pedir perdón a los 43 millones de argentinos por haber hecho la restricción más dura del planeta, por ser el país con más cuarentena y por habernos dicho 10 veces que íbamos a llegar a un pico, que al virus lo teníamos ya totalmente confinado y cada día estamos peor".

"Millones de argentinos están perdiendo lo que hicieron y construyeron durante su vida por esta tozudez diría a esta altura del partido, de un Gobierno que no analiza lo que está pasando, que dice que el 95% de la economía del país está funcionando y que no ve que hay argentinos sin trabajar, comerciantes sin vender y empresas cerradas", expresó.

Asimismo, criticó las medidas de Alberto Fernández para combatir la pandemia: "Hemos llegado a siete mil casos por día sin ninguna explicación. Que nos explique el jefe de Gabinete por qué esta cantidad de casos cuando teníamos 100 o 200, por qué se dejó todo en una cuarentena que no es cuarentena. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estamos así después de cinco meses?", concluyó.