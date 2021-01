La exministra de Seguridad contó lo sucedido durante la presentación de su libro en la Costa Fuente: Archivo - Crédito: Enrique Villegas

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, se refirió este martes al saludo con una venia que recibió por parte de policías de la provincia de Buenos Aires la semana pasada en una confitería de Villa Gesell, y fue categórica frente a las críticas que recibió: "Ese saludo no se compra".

La exministra de Seguridad durante el macrismo contó lo sucedido durante la presentación de su libro Guerra sin cuartel, que presentó en la Costa. "Había un clima de mucha alegría y participación. Yo me levanté de la mesa para firmar libros. En ese momento, el jefe de este Escuadrón pide permiso para saludar. La gente los aplaudió, había 200 personas, era evidente que alguno iba a filmar. Saludaron, se fueron y volvieron al lugar donde estaban", dijo en diálogo con TN.

Luego, comentó que llamó a una de sus asistentes, quien le comentó que había subido el video a las redes. "Le dije: "Bajalo porque los van a matar". Estos son soviéticos, ortodoxos, duros, no van a soportar que me vengan a saludar. Ya era tarde. Ni siquiera se viralizó por mí, yo lo bajé casi inmediatamente por esta idea de protección. Al rato me entero de que Teresa García anunció que los iban a echar. ¿Con qué razón?", preguntó Bullrich.

"Es el saludo normal de la fuerza. Nosotros nos ganamos el respeto por una política de seguridad antinarcotráfico, por defender la vida de los policías. Yo lo lamento por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero cada vez que voy a cualquier lugar pasa y ellos nunca estuvieron bajo mi mando", expresó.

Además, remarcó, orgullosa: "Las policías de cualquier lugar del país reconocen que nosotros los humanizamos y defendimos en su tarea. Ese saludo no se compra".

Sin embargo, la exfuncionaria durante la gestión de Cambiemos reveló que la actual administración habría actuado en contra de los efectivos. "Yo no quiero hablar porque no quiero perjudicar a esas seis familias, pero acá hay un mensaje contradictorio. No los echaron pero tienen un expediente administrativo abierto".

Y advirtió que "seguirá la carrera" de los policías que la saludaron."No vaya a ser que dentro de seis meses a uno le den de baja, a otro no le den el ascenso. ¿Cuál es la concepción? La Policía es de los argentinos, no responde al Gobierno. Lo que hace el Gobierno es ejecutar una política criminal. Es una concepción muy autoritaria y discrecional", agregó.

Por otra parte, contó que durante su gestión en el ministerio de Seguridad, "Sergio Berni saludaba a policías". "¿Cuál es el problema? Es un exsecretario de Seguridad, está muy bien. Berni dijo que lo espiábamos. No, Berni, no te espiábamos, nos llegaban las fotos y en vez de hacer lo que hizo Teresa García nosotros no hacíamos nada porque era algo normal y de buena educación", cerró.

Fundación Macri

Respecto del reciente anuncio de Mauricio Macri, quien presentó ayer la Fundación Mauricio Macri, Bullrich sostuvo que el expresidente ahora "quiere aportar desde las ideas".

Sobre la posible candidatura del exmandatario en las próximas elecciones legislativas, expresó: "Él ha dicho que cree que no es un lugar donde tiene que estar. Cuando uno llega a ser presidente, su palabra puede ser mucho más valorada desde otro lugar, no en el Congreso. Quizás los que van a una banca de diputados son los que tienen que esconderse con los fueros".

"Nosotros por suerte en Juntos por el Cambio estamos muy tranquilos de todo lo que hicimos y eso nos da mucho orgullo", concluyó.

