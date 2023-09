escuchar

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, capitalizó al máximo su estadía en Chaco y Corrientes , primero como invitada-protagonista del acto de triunfo de Leandro Zdero, desde anoche gobernador electo de la provincia del Chaco, y esta mañana primero en Resistencia y luego en Corrientes, donde mantuvo recorridas barriales, dio una conferencia de prensa y cerró un acto proselitista que presidió junto a Zdero y al gobernador anfitrión, Gustavo Valdés.

Fue, de algún modo, la puesta práctica, en anticipo, de lo que sería su anhelado modelo coalicional de gobierno, pues estuvo flanqueada por los dos gobernadores del radicalismo, en un contexto aliancista pero claramente acaparado por la liturgia y el cotillón de la UCR, socios mayoritarios en ambos distritos norteños, que se extiende a la provincia de Santa Fe, que gobernará Maximiliano Pullaro y que pretende ampliarse aún más -ya fuera de la órbita de la UCR- con Rogelio Frigerio, si logra el triunfo en Entre Ríos.

En ese marco de fiesta, tanto Zdero como Bullrich destacaron a Valdés como modelo para ejemplificar el cambio que demandan Chaco y la Argentina, la parte y el todo de los desarreglos que, según ambos, tendrán que corregir desde el 10 de diciembre.

Bullrich, al hacer uso de la palabra, confrontó todo el tiempo la realidad de una provincia como la de Corrientes, “que hace tiempo se liberó del kirchnerismo”, con la realidad del Chaco, que se decidió a cambiar de rumbo recién este domingo . En el mismo acto pidió el voto para cubrir la huella que dejará Alberto Fernández, “porque nos sacaron todo”, porque volvieron para ser mejores y se van “con un gobierno del que no nos acordamos ni quién es el presidente”, y que quiere seguir ahora “con un ministro de Economía que te saca la plata todos los días”, graficó.

Gustavo Valdés y Patricia Bullrich, en Corrientes

“Veía una publicidad de [Sergio] Massa que decía: ´Puse el pecho para que la Argentina saliera de la crisis´. Yo digo, qué pecho puso si recibió un país de su propio gobierno con 70% de inflación y la llevó a 120% y para arriba. Massa nos destruyó el bolsillo y las esperanzas”, arremetió.

“Por eso tenemos que sacar de raíz una ideología que ha generado el peor de los sistemas, que ha ido en contra de la Constitución, de la justicia, de la gente, de los jubilados, de los docentes, que ha ido en contra de los valores fundamentales de nuestra patria que es la educación”, añadió.

Bullrich dijo que antes había estado en el barrio Emerenciano Sena, en Resistencia, de donde fue echada por mujeres del movimiento social. Usó el caso para remarcar que en Chaco debe pasar lo que hizo Gerardo Morales en Jujuy: ponerle coto a un Estado paralelo manejado por Milagro Sala. En Chaco, dijo, “hay un Estado paralelo que terminó asesinando a Cecilia Strzyzowski” .

De paso mencionó a Morales, que no fue de la partida en los festejos chaqueños, pese a que preside el radicalismo y que había apoyado a Zdero en el inicio de la carrera, como el propio Horacio Rodríguez Larreta, cuando todavía tenía vida en la interna que ganó Bullrich. La candidata trajo a Morales a la escena en Corrientes, pero en la noche del festejo, en Chaco, recordó una vieja reunión que tuvo con Zdero en la que, según ambos, ella le había anticipado que sería gobernador.

Por lo demás, Bullrich formuló un mensaje de campaña concreto y mencionó a varios sectores como prioritarios. Habló de la salud, del combate al narcotráfico y de la seguridad en general, con foco en las fuerzas armadas, algo que también hizo Valdés, y después dedicó unos minutos a la educación y a la economía.

“Tenemos que ordenar la economía” y para eso “hemos elegido un equipo que tiene más de 100 economistas que se está integrando con gente de todo el país, porque no queremos tener un equipo de economistas de Buenos Aires; queremos tener un equipo economistas de todas las provincias, para que la economía de cada provincia esté ahí, mirando lo más importante que es la persona”.

El abrazo entre Patricia Bullrich y Leandro Zdero

A modo de cierre, dijo: “Combatimos durante 20 años, muchas veces en soledad, una ideología que nos quiso aplastar, que nos quiso convencer que eran mejor los planes que el trabajo. Nosotros somos patriotas y entendemos nuestra Patria y esta última batalla contra el kirchnerismo se jugó ayer en el Chaco, y se juega el domingo en Mendoza y en octubre en Entre Ríos, en la ciudad y en el lugar donde no podemos dejar la guarida del kirchnerismo: la provincia de Buenos Aires”.

“El 22 de octubre es la última batalla para liberarnos del kirchnerismo de una vez y para siempre. El cambio es ahora y es para siempre” , repitió al final, como un mantra, para recibir la ovación de los presentes.

Campaña con estadio lleno

Al promediar la mañana, las inmediaciones del céntrico Club San Martín empezaron a poblarse de militantes de la alianza oficialista en Corrientes, vehículo electoral del gobierno que lidera Valdés y motor principal de Juntos por el Cambio en esta provincia. Cerca del mediodía, cuando el estadio ya estaba repleto de personas y en el escenario ya se acomodaron candidatos a legisladores nacionales, legisladores en ejercicio y una larga lista de intendentes correntinos, hicieron su ingreso Zdero, Bullrich y Valdés.

Al hacer uso de la palabra y después de dar la bienvenida a la candidata y saludar a su amigo el gobernador electo (“Muchos decían que era imposible Leandro, que eran invencibles”, pero el pueblo del Chaco “tomó la decisión y decidió cambiar”, dijo, a modo de relato), Valdés habló de la necesidad de cambio, pero no cualquiera, sino aquel que garantice solvencia técnica, política y una mirada humanista .

Leandro Zdero

Habló de la resistencia de la provincia a las políticas del kirchnerismo, del sometimiento político y económico derivado de esa posición, con retracción de fondos como las regalías de Yacyretá y Salto Grande, obras públicas paralizadas. “ Veinte años se hicieron los boludos ”, disparó. “Y como si fuera poco ahora nos dejaron el quilombo de los límites con el Paraguay”, recordó, en alusión a los problemas con el país vecino por las aguas que circundan a las islas Apipé.

En ese momento pronunció la frase más visceral del acto: “Nosotros le decíamos al pueblo de la Nación que los correntinos no nos doblamos a guachazos. Dimos pelea a la desazón, a la injusticia, pasamos por temores, por penurias, y así y todo seguimos de pie con lo que creemos, y eso se fue extendiendo. Decíamos que no iba a ver reforma, que no iban a quebrar la Constitución, que no iba a haber Cristina eterna”, enumeró.

Habló también de la justicia, de los atropellos cometidos por el gobierno nacional y de la falta de oportunidades que nutre la migración interna de provincianos a los cordones marginales del gran Buenos Aires o del Sur. “Decían que venían a poner de pie a la Argentina y yo nunca vi tanta miseria, tanto dolor en nuestra patria desde 1983. Por eso digo que Alberto Fernández y Cristina Fernández han fracasado en el gobierno y tenemos que decir que el kirchnerismo se terminó definitivamente en la Argentina y lo hicimos posible todos juntos”.

Gustavo Valdés

Ellos “quieren los votos, no quieren la patria”, continuó, para enfatizar: “Por lo menos que aprendan del general Perón, que decía que es más importante la patria que los hombres. Pero hoy están quemando la patria por la candidatura de Sergio Massa, están dejando una patria desarmada, desquiciada, sin caja, con un plan platita que nos va a costar mucho más horrores de lo que nos está costando”.

“ Por eso les pedimos que tengan responsabilidad -siguió diciendo Valdés-, que no hagan mierda la Argentina porque la Argentina somos todos nosotros, somos esta patria y no queremos que sigan pisoteando la más”, gritó.

Al final, y en referencia a Milei, dijo que “todas las veces que la Argentina vio proyectos capitalistas, neoliberales, siempre fracasó”, para cerrar: “Porque a ellos no les importa la gente, no les importa el ser humano: les importa llenarse los bolsillos”.