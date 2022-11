Patricia Bullrich y otro round contra Felipe Miguel: “No merece que lo retire lo dicho porque no fue capaz de bancar lo que dijo”

escuchar

Después de haber protagonizado un tenso intercambio con Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad, la presidenta del Pro, Patricia Bullrich se refirió a la pelea interna que agita al frente opositor de Juntos por el Cambio (JXC). “Fue muy cínico conmigo”, apuntó la exministra de Seguridad, y subrayó: “[Felipe Miguel] dijo que yo era funcional al kirchnerismo, ¿yo? Decime cualquier cosa menos eso”.

Patricia Bullrich habla sobre su pelea con Felipe Miguel

Bullrich volvió a sostener su actitud en una entrevista con Alejandro Fantino en Neura Media. “[Felipe Miguel] vino y me abrazó de atrás, y no es así. Si vos decís algo, bancala con tu actitud, y punto”, señaló la titular del Pro, al ser consultada por el episodio que se hizo viral. “Me molestó el abrazo porque es una hipocresía”, continuó.

Y siguió: “Si digo algo fuerte de alguien lo bancaré mirándolo a los ojos. No da venir haciéndote el gracioso y abrazándote como si nada”.

Así, frente a la pregunta de si pedirá disculpas por su reacción, Bullrich no lo dudó. “Ni en pedo, ¿cómo lo voy a retirar? No merece que lo retire porque no fue capaz de bancar lo que dijo ni de llamarme ni pedirme disculpas por lo que dijo en la televisión. ¿Yo tengo que bancarme a quien me violentó diciendo que soy funcional al kirchnerimso?”, evaluó.

"La próxima te rompo la cara", le dijo Bullrich a Felipe Miguel

La última semana, en el marco de la presentación del último libro del expresidente Mauricio Macri, Bullrich fue captada en un video con fuertes declaraciones hacia Miguel. “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, le asestó la titular de Pro al funcionario porteño cuando se acercó a saludarla en uno de los salones de la Sociedad Rural.

Horas después de que el video del encontronazo se hiciera viral, Bullrich tampoco lamentó sus dichos. Por el contrario, la titular del Pro redobló la apuesta: “¡Que se la banque!”, dijo.

“Fue una expresión argentina, pero sobre todo de una dirigente que no acepta la hipocresía. Felipe Miguel se paseó por los canales diciendo que yo era funcional al kirchnerismo y vino el otro día y me abrazó por atrás como si nada hubiera dicho. Y yo creo que si hay algo con lo que hay que terminar en la Argentina es con la hipocresía”, sostuvo, en diálogo con Radio Mitre.

LA NACION