Pedido de indulto: el ministro de Justicia de Kicillof dijo que un presidente peronista debería poner fin a la condena de Cristina Kirchner

El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, afirmó que, si un gobierno peronista accediera al poder, Cristina Kirchner debería ser indultada “el día uno” de la gestión. Mena es un dirigente de confianza de la expresidenta en el ámbito judicial e integra el gabinete del gobernador Axel Kicillof desde 2023, cuando el mandatario provincial comenzó su segundo mandato.

Mena -quien el martes fue parte de la comitiva de dirigentes que se acercó a los tribunales de Comodoro Py para respaldar a Cristina Kirchner en su declaración en el juicio por los cuadernos de las coimas- aclaró que la expresidenta “no quiere ningún indulto”, pero subrayó que habría que otorgárselo.

“Si me preguntan a mí, sí. Incluso en contra de lo que ella opina. Cristina no quiere ningún indulto, eso lo puedo asegurar. Lo hemos discutido 200 veces, ella lo que quiere es justicia; no quiere el perdón presidencial que es el indulto”, sostuvo Mena, consultado en Infobae sobre la posibilidad de que un hipotético regreso del peronismo al poder derive en el beneficio para la expresidenta.

Mena, con Verónica Magario y Axel Kicillof

“Por suerte, no soy parte de la Justicia, pero sí de la política judicial, del sistema de Justicia. Me dedico a esto hace 20 años. Yo no tengo dudas de que, si de mí depende, el día uno se la indulta a Cristina”, remarcó el ministro de Justicia de Kicillof.

A pesar de que un indulto sea rechazado por la persona que lo debe recibir, el beneficio se hace efectivo. Eso fue lo que ocurrió con Graciela Daleo, exmilitante de Montoneros y exdetenida en la ESMA durante la última dictadura, que rechazó judicialmente el indulto que Carlos Menem le había otorgado en 1989. El expresidente la había incluido en su tanda de indultos que otorgó a jefes militares y a militantes de organizaciones guerrilleras, pero la decisión presidencial no depende del rechazo o aceptación del indultado, criterio que remarcó la Corte Suprema en su fallo sobre el indulto a Daleo, en 1993.

Mena es uno de los representantes del cristinismo en el gabinete de Kicillof. El gobernador bonaerense está enfrentado dentro del peronismo con los sectores que responden a Cristina Kirchner y el martes no fue parte de las manifestaciones en su respaldo, pero publicó un mensaje de apoyo en su cuenta de la red social X. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y la titular del Instituto Cultural provincial, Florencia Saintout, fueron algunos de los funcionarios del gobierno de Kicillof que también se acercaron a Comodoro Py. Ambos pertenecen a La Cámpora.

En San José 1111, barrio de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por su condena a seis años en el caso Vialidad, estuvieron otros miembros del gabinete provincial, como Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura) y Cristina Álvarez Rodríguez (jefa de Asesores).