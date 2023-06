Pelea por la Ciudad: Jorge Macri y Martín Lousteau buscan despejar de rivales el camino a las primarias

escuchar

En la carrera por imponerse en las primarias porteñas de Juntos por el Cambio, Jorge Macri y Martín Lousteau buscan por estas horas despejar su camino de aquellos contrincantes que podrían arrebatarles votos de su mismo electorado. Macri tiene en la mira a Ricardo López Murphy y Lousteau a Graciela Ocaña, los dos postulantes que completan la grilla de precandidatos a la jefatura de gobierno porteña por la coalición.

Macri pugna para que López Murphy baje su candidatura para sacarle ventaja a Lousteau en la competencia . En el entorno del diputado de Republicanos Unidos deslizan que las encuestas le arrojan una intención de voto de entre 5 y 8 puntos provenientes de un electorado más afín a Macri que a Lousteau.

En el juego de las negociaciones en los días previos al cierre de listas, la pulseada es frenética. López Murphy ratificó que su postulación a la Ciudad sigue en pie aunque, en su entorno dejan trascender que podría deponerla si Patricia Bullrich, precandidata presidencial de Pro e impulsora de Jorge Macri, lo bendice como su candidato a vicepresidente.

“Yo soy candidato a jefe de Gobierno en la Ciudad. Hace unas semanas se filtró esa información (sobre su candidatura a vicepresidente). No está bajo mi control la fórmula presidencial. Si me fuera ofrecida la aceptaría”, señaló López Murphy, quien sostuvo que si bien la dupla ya es medida por las encuestas y éstas son positivas, admitió que no cuenta con una estructura sólida en el interior del país para aportarle a Bullrich en su pelea con Larreta.

En el entorno de Jorge Macri minimizan el poder de fuego de López Murphy en la Ciudad y creen que presiona para escalar como candidato a vice de Bullrich. “Se está subiendo el precio” , ironizan.

Contactos entre Lousteau y Ocaña

En paralelo, Lousteau inició conversaciones con Ocaña para que deponga su candidatura. Ambos comparten el mismo electorado según los sondeos; al igual que López Murphy, la diputada de Confianza Pública sostiene que las encuestas le otorgan al menos 5 puntos de intención de voto en la Ciudad. Ella los quiere hacer valer en las negociaciones; de hecho, este año dos de sus legisladores porteños vencerán su mandato. Para Lousteau, el aporte de Ocaña es clave para emparejar la carrera con Macri, que se anticipa reñida.

“Las conversaciones están encaminadas, aunque todavía no hay nada cerrado. Martín y Graciela ya han compartido una experiencia electoral juntos, hay muy buena relación entre ellos y comparten visiones similares sobre lo que hay que hacer en la ciudad”, afirman en el entorno de la diputada.

En un anticipo de lo que podría cristalizarse en un acuerdo, Lousteau y Ocaña se mostraron juntos en la Casa de la Cultura; ambos compartieron una actividad sobre adultos mayores. “No se habló de candidaturas, pero está todo abierto”, afirman cerca de Ocaña.

La pelea en Juntos por el Cambio por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta está al rojo vivo. Lousteau, aliado de Larreta, busca plantar la bandera del radicalismo en la Ciudad, baluarte de Pro. Macri busca retener el territorio con la bendición de su primo, el expresidente Mauricio Macri, cuya simpatía por Bullrich ya no disimula.

Si bien el exintendente de Vicente López prometió mantenerse neutral en la contienda presidencial, días pasados compartió una foto con la adversaria de Larreta, lo que desató la furia en el comando del jefe de gobierno porteño. “Violó el acuerdo; si sigue así vamos a ponerle todos los fierros a Martín” , advierten en el larretismo.

