El jefe de gabinete recibe a los referentes del interbloque de Cambiemos en la previa a la sesión especial de mañana en Diputados Crédito: Marcelo Manera

11 de septiembre de 2019

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, recibe a un grupo de diputados del interbloque Cambiemos para afinar la estrategia frente al proyecto de ley opositor que busca declarar la emergencia alimentaria y que se escenificará mañana en una sesión especial.

Peña y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, junto con el jefe de la Cámara baja, Emilio Monzó, se reúnen con las principales espadas de Cambiemos en Diputados. El oficialismo advirtió ayer que no interpondrá trabas a la iniciativa que pide aumentar las partidas alimentarias en un 50%, un tema delicado que se instala en medio de la campaña electoral. Mañana se conocerá el impacto de la inflación post PASO.

Sin embargo, el oficialismo también buscará resaltar las medidas que ya tomó Stanley en el marco de la ley de emergencia social, que hoy está vigente e intentará exponer políticamente al Frente de Todos.

A la Casa Rosada asisten los diputados el jefe del interbloque Mario Negri (UCR) Álvaro González (Pro) Juan Manuel López (CC) y Silvia Lospennato.

Las reuniones del oficialismo continuarán durante la tarde en Diputados, para terminar de definir la estrategia para la sesión especial de mañana, que fue pedida por la oposición.

"Nos parece bajo que se haga política con un tema tan sensible. Pero si se aprueba un proyecto serio no lo vamos a traba", señalaron ayer cerca de Mauricio Macri, al tiempo que subrayaban que "es un tema del Congreso". Desde el Poder Ejecutivo podrían haber más reasignaciones de partidas, pero no están previstos anuncios de peso en materia social.

El interbloque de Cambiemos, en tanto, no interpondrá obstáculos para darle tratamiento al proyecto de la oposición, que plantea un incremento del 50 por ciento "como mínimo" de las partidas presupuestarias vigentes este año destinadas a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.