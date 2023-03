Perotti, sobre los anuncios de Fernández para Rosario: “Es un cambio importante frente a lo que se nos venía diciendo”

escuchar

SAN NICOLÁS.- El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, consideró que los anuncios que hizo el presidente Alberto Fernández para afrontar la violencia narco en Rosario representan “un cambio importante” en la actitud del Gobierno, aunque pidió esperar para ver cómo se desarrolla el despliegue en la ciudad para evaluar su efectividad. En medio de su recorrida por Expoagro y tras inaugurar el stand de su provincia en la muestra, afirmó que la presencia de fuerzas federales es útil para “bajar la espuma” y dijo que comprende la reacción violenta de los familiares del niño Máximo Gerez, de 12 años, asesinado al quedar en medio de un tiroteo entre bandas de vendedores de droga.

“Tenemos que verlo en territorio y llevar a la práctica la mejor coordinación posible. Es un cambio importante frente a lo que veníamos planteando y se nos venía diciendo. Ojalá esta sea la instancia que Rosario necesita. Es gente de trabajo, que empuja nuestra provincia y el país, y no puede estar amenazada por estas lacras que nos están arruinando la convivencia. Ojalá todas las fuerzas políticas sumen su apoyo”, respondió Perotti cuando LA NACION le consultó si estaba conforme con el anuncio del Presidente, que prometió un despliegue de 1400 agentes federales junto con personal del Ejército destinado a la urbanización de villas y asentamientos.

“Hablamos mucho con el Presidente en los últimos días, y también con el deseo de que hubiese una lectura diferente a la anterior con respecto a la presencia de fuerzas federales, y un involucramiento mayor de la Nación. Cuando el Presidente, en los últimos días, había dicho ‘Algo más habrá que hacer’, sentimos que se abría una alternativa para interpretar lo que Rosario y Santa Fe necesitan. Son varios puntos que hay que trabajar para que la presencia federal esté mucho más firme en el territorio”, señaló el gobernador santafesino.

Perotti destacó que en comisiones de la Cámara de Diputados se debatirá un proyecto de legisladores santafesinos “para pedir una nueva estructura de Justicia Federal para Santa Fe”, y también que se pondrá en funcionamiento “una delegación de la UIF en Rosario para que se ponga hincapié en la pata financiera” de las organizaciones narco.

Perotti llegó a Expoagro a las 13 y se dirigió al stand de su provincia. Hizo una breve recorrida en uno de los vehículos eléctricos disponibles en la muestra y, durante unos minutos, se encerró en un salón del stand para reunirse con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien también recorría la muestra. En ese encuentro estuvieron también el diputado Roberto Mirabella y el exministro de Agricultura Julián Domínguez, quien participó de la apertura de la feria del campo.

El gobernador afirmó que mañana recibirá al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para poner en marcha el operativo anunciado. Y evaluó: “La presencia de fuerzas federales por sí sola no es la única alternativa, requiere una combinación de acciones. Se requieren las fuerzas federales en el territorio para bajar un poco la espuma, para darle tranquilidad a la población y permitir desplegar otras acciones, como la urbanización en muchos sectores en los que se desarrolla la violencia. Son muchos años de necesidad de mejora del hábitat en muchos barrios de Rosario”.

En una rueda de prensa tras el corte de cinta en el puesto que el gobierno de Santa Fe desplegó en Expoagro, Perotti evitó condenar la reacción de los familiares de Máximo Gerez, ayer, tras velar al niño, en el barrio Los Pumitas. “ No es el camino, pero, cando tocan a un hijo. Ha habido una justa reacción del padre, me pongo en su lugar. La justicia, cuando es lenta, no es justicia. Los vecinos identifican los lugares, [también] los pastores, las iglesias. En esa zona había lugares identificados. La demora en el accionar genera a veces estas reacciones. Ojalá el Poder Judciial pueda estar mucho más apoyado en número para realizar una tarea más pragmática y efectiva”, sostuvo.